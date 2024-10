La cause du décès d’Autumn Crittendon, ancienne élève de « 16 ans et enceinte », révélée

La cause du décès d’Autumn Crittendon, ancienne élève de « 16 ans et enceinte », s’est révélée être « la toxicité du fentanyl et du para-fluorofentanyl ».

Le ministère de la Santé de Virginie confirmé à TMZ lundi, que la « combinaison de drogues » a coûté la vie à la défunte âgée de 27 ans et que sa mort était « accidentelle ».

Crittendon, dont le nom de famille légal était Oxley, est décédée le 20 juillet après avoir été retrouvée « inconsciente » à son domicile.

Le para-fluorofentanyl est répertorié comme un « analgésique opioïde synthétique » selon le Michigan Poison & Drug Information Center. Le médicament a été initialement « synthétisé à des fins de recherche » dans les années 60.

Au moment de la mort de Crittendon l’été dernier, un représentant du service de police du comté de Henrico en Virginie a déclaré à Page Six que les ambulanciers paramédicaux « avaient tenté de sauver des vies ».

Malgré leurs efforts, les premiers intervenants n’ont pas réussi et l’ancien de MTV a été « déclaré mort sur les lieux ».

À l’époque, on nous avait dit que le service de police « classait cet incident comme une enquête sur un décès » et que « les détectives travaillaient avec le bureau du médecin légiste en chef sur cette affaire pour déterminer la cause exacte et les modalités du décès ».

Crittendon aurait été trouvé par son beau-père dans leur maison où elle vivait avec lui, sa mère et ses enfants, selon le rapport de TMZ du 22 juillet.

L’ancienne personnalité de télé-réalité a accueilli son fils Drake, 10 ans, avec Dustin Franklin en décembre 2013.

Crittendon a ensuite eu un autre garçon et une fille, qui ont respectivement presque 5 et presque 2 ans.

Au moment de sa mort, des sources ont déclaré à TMZ que l’ancien de la saison 5 souffrait de brûlures d’estomac et qu’il était malade.

Crittendon aurait également reçu un diagnostic de diabète et aurait souffert de problèmes rénaux.

Sa sœur, Misty Crittendon, a annoncé pour la première fois la nouvelle de la mort d’Autumn dans une publication Facebook supprimée depuis le 21 juillet.

« On vous a volé votre vie à un âge si tendre, vous êtes parti avant que quiconque puisse vous dire au revoir… combien nous vous aimons… combien vous êtes incroyable et combien nous sommes fiers de vous pour être resté sobre pendant certaines des périodes les plus difficiles. de ta vie, combien de chemin tu as parcouru d’où tu étais, combien nous sommes reconnaissants d’avoir passé toutes ces années avec toi, combien nous sommes fiers de toi en tant que mère, combien nous sommes reconnaissants pour les 3 petites parties de ton cœur qui marchent encore sur cette terre », a écrit en partie Misty.

Elle a poursuivi: « La moitié de moi est morte avec toi hier et honnêtement, je ne sais pas comment je vais vraiment m’en remettre.

« Arrêter en voyant tous les véhicules, une ambulance vide… et sauter du camion dès que je pouvais, suppliant les ambulanciers et les flics de me dire que tu allais bien et qu’ils travaillaient juste pour te garder en vie là-dedans… Mais mon La pire crainte s’est confirmée et je me suis effondré sur la route.