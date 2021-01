Acteur adolescent britannique Archie LyndhurstLa mère de lui a révélé la cause de sa mort subite et a partagé un hommage magnifique mais déchirant à son défunt fils.

La star, surtout connue pour son rôle dans la série comique CBBC Tellement maladroit, est décédé à l’âge de 19 ans le 22 septembre 2020, à seulement un mois de son anniversaire. Il est le seul enfant de Lucy Lyndhurst et mari et Seulement des imbéciles et des chevaux acteur Nicolas Lyndhurst. Le vendredi 15 janvier, Lucy a partagé des photos du couple avec Archie sur Instagram et a révélé qu’il était mort d’une hémorragie cérébrale causée par un cancer rare.

«Quatre jours avant Noël, Nick et moi nous sommes assis à Harley Street avec les résultats du deuxième post mortem d’Archie», écrit-elle. «Un document très détaillé, que le coroner nous avait prévenu serait une lecture déchirante, et mieux expliqué par un médecin. Le Dr a expliqué qu’Archie était mort de causes naturelles (quelque chose que nous savions déjà, que des commérages, des guerriers du clavier, des trolls et l’ignorant pensait différemment). «

Elle a poursuivi: « Il est mort d’une hémorragie intracérébrale causée par une lymphome / leucémie lymphoblastique aiguë. Ce n’est pas la leucémie telle que nous la connaissons, le mot aigu en termes médicaux signifie rapide. Il nous a assuré que personne n’aurait pu faire quoi que ce soit. Archie n’a montré aucun signe de maladie. Archie avait de nombreux saignements au cerveau et le Dr s’est donné beaucoup de mal pour nous rassurer qu’il n’aurait pas souffert comme cela s’est produit dans son sommeil. «