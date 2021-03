La cause du décès d’Alexi Laiho de Children Of Bodom était une dégénérescence hépatique “ induite par l’alcool ”

La cause du décès d’Alexi Laiho de Children Of Bodom a été confirmée.

Le guitariste et chanteur est décédé à l’âge de 41 ans le 29 décembre et ses camarades de groupe ont annoncé son triste décès en janvier.

Après sa mort, une enquête médico-légale a eu lieu pour découvrir ce qui a conduit au décès de l’icône du heavy metal, selon Kimberly Goss, avec qui Laiho était toujours légalement marié au moment de sa mort.

Le musicien de Synergy Kimberley a révélé les informations présentées dans le rapport – qui était en finnois puis traduit en anglais – a déclaré qu’Alexi était mort d’une “dégénérescence du foie et du pancréas provoquée par l’alcool” et a ajouté qu’il avait un “cocktail” de drogues dans son système.

Partageant la cause du décès d’Alexi via sa page Instagram, jeudi soir, Kimberly a tapé: «Ce matin, j’ai reçu le rapport médico-légal final avec la cause officielle du décès d’Alexi. En tant que veuve légale, je suis au courant de cette information.

«Le certificat se lit en finnois,« Alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen ». La traduction anglaise est« Dégénérescence induite par l’alcool du foie et du tissu conjonctif du pancréas ».









“De plus, il avait un cocktail d’analgésiques, d’opioïdes et de médicaments contre l’insomnie dans son système.”

Kimberley a poursuivi en partageant son chagrin d’avoir perdu Alexi, dont elle avait été séparée avant sa mort, et comment il avait été emmené trop jeune et que sa mort était «évitable».

Elle a continué à taper sur le site de médias sociaux, à côté d’une photo de bougies placées en forme de cœur: “La perte de cette âme extraordinairement talentueuse et belle est une tragédie qui était tout à fait évitable. Il lui restait tant de bonnes années. Imaginez toute la musique incroyable que nous pourrions encore obtenir s’il venait d’accepter de l’aide. “

La veuve a demandé à d’autres personnes ayant des problèmes de toxicomanie de demander de l’aide, alors qu’elle continuait: «Je supplie toute personne qui souffre d’alcoolisme ou de tout autre problème de toxicomanie de demander de l’aide.

“Vous n’êtes pas obligé de subir le même sort. Si les gens essaient de vous aider, rappelez-vous qu’ils le font par amour et par souci, alors ne les repoussez pas. Veuillez ne pas vous entourer de facilitateurs qui favorisent votre dépendance. . Que ce soit un récit édifiant que personne n’est invincible. “

Partageant son futur espoir d’aider d’autres personnes aux prises avec une dépendance, Kimberly a ajouté: “Je ne veux pas que sa mort soit vaine. Mon espoir est de créer un jour une fondation commémorative ou une œuvre de bienfaisance dans sa Finlande natale pour aider d’autres personnes aux prises avec ces mêmes démons. .

“Cela doit être une conversation ouverte, pas une source de honte. Nous sommes tous humains, nous souffrons tous, mais l’aide est là-bas. Si son histoire peut sauver une seule vie, alors quelque chose de bien peut sortir de cette horrible perte que nous ont tous enduré.

“Repose en paix, bien-aimé Wildchild.”

En janvier, le label d’Alexi, Napalm, a déclaré qu’il était décédé chez lui à Helsinki après avoir souffert de “ problèmes de santé à long terme ”.

Une déclaration des musiciens Bodom After Midnight a déclaré aujourd’hui: “C’est avec un cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d’Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe.”









Alexi a formé le groupe de death metal mélodique finlandais Children of Bodom en 1993, le groupe devenant l’un des artistes les plus vendus de tous les temps en Finlande avant de se séparer en 2019.

Ils ont enregistré dix albums studio et deux albums live et ont marqué des positions dans le palmarès du Billboard 200 en Amérique.

Ils ont tenu leur dernier concert – A Chapter Called: Children of Bodom – à Helsinki en 2019 avant de se dissoudre.

Alexi et son coéquipier Daniel Freyberg ont continué en tant que Bodom After Midnight en 2020 – avec le batteur de Paradise Lost Waltteri Väyrynen et la bassiste Mitja Toivonen, qui a joué avec Santa Cruz, avec la claviériste en tournée Lauri Salomaa complétant le line-up.

Alexi a également joué de la guitare pour un certain nombre d’autres groupes, dont Sinergy, The Local Band, Thy Serpent et Impaled Nazarene.

Il était considéré comme l’un des plus grands et des plus rapides guitaristes de heavy metal de tous les temps par les experts de l’industrie.





En 2011, il a été classé parmi les 100 meilleurs guitaristes de heavy metal de tous les temps par Guitar World, qui l’a également salué comme l’un des 50 guitaristes les plus rapides au monde.

Alexi a également été en tête d’un vote pour les meilleurs guitaristes de métal de tous les temps dans un sondage de vote public réalisé par Total Guitar après avoir obtenu plus de 20% du vote global.

Il avait commencé à jouer du violon à l’âge de sept ans avant d’apprendre la guitare à 11 ans après avoir reçu une Tokai Stratocaster.