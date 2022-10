La cause de l’incendie du garage Streator fait l’objet d’une enquête – Shaw Local

Un garage Streator a été gravement endommagé et tout son contenu a été perdu dans un incendie tôt mardi matin derrière la maison au 806 E. Hickory St.

Aucun blessé n’a été signalé.

Arrivé à 03h26 mardi, le feu a été éteint en un peu plus de 5 minutes, a indiqué le service d’incendie de Streator dans un communiqué mardi. La police locale a avisé le service d’incendie de Streator de l’incendie.

La cause de l’incendie reste sous enquête. Le service d’incendie et de police de Streator a ouvert l’enquête et a appelé le bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois pour obtenir de l’aide.

Les pompiers de Streator ont été aidés par Vermilion Valley Dispatch, le département de police de Streator et Illinois American Water.