La cause de l’incendie du garage d’Oswego samedi fait l’objet d’une enquête ; un incendie tôt le matin a rendu une maison en rangée inhabitable – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies d’Oswego enquête sur la cause d’un incendie de garage dans une maison en rangée tôt samedi matin qui a rendu la maison en rangée inhabitable.

Dans un communiqué, le district des pompiers a déclaré que les pompiers avaient été appelés à l’incendie à 2 h 15 le 3 septembre dans le bloc 200 de Springbrook Trail South.

À leur arrivée à la maison en rangée, les pompiers ont trouvé un incendie de garage bien impliqué attaché à une résidence à logements multiples occupée.

Quelques minutes après leur arrivée, les pompiers se sont assurés que tous les occupants étaient sortis du bâtiment et ont éteint l’incendie, ont indiqué des responsables du district d’incendie.

Ils ont également noté que des détecteurs de fumée fonctionnels ont contribué à la notification précoce de l’incendie par les premiers occupants et leur ont permis de s’auto-évacuer avant l’arrivée des pompiers.

Aucun blessé n’a été signalé ni aux occupants ni aux pompiers. Cependant, le district des pompiers a déclaré que la résidence avait été jugée inhabitable et que le garage avait subi des dommages importants.

Une estimation du montant des dégâts n’a pas encore été déterminée, a indiqué le district des pompiers.

Le service d’incendie d’Aurora et le district de protection contre les incendies de Plainfield ont fourni une aide mutuelle sur les lieux, tandis que les districts de protection contre les incendies de Montgomery et Countryside, Plainfield et Sugar Grove ont assuré la couverture des stations des stations du district de protection contre les incendies d’Oswego pendant que les pompiers répondaient à l’incendie.