La cause de l’incendie de la maison Saint-Charles fait toujours l’objet d’une enquête – Shaw Local

Personne n’a été blessé dans l’incendie d’une maison à Saint-Charles jeudi.

Selon un communiqué de presse, le service d’incendie de St. Charles a répondu à un rapport d’incendie de structure dans une maison unifamiliale au 125 Thornhill Farm Lane à 16h30 le jeudi 1er juin.

Selon le communiqué, la première unité est arrivée sur les lieux six minutes plus tard et a signalé un incendie actif et un arc au panneau électrique au sous-sol de la maison.

Le feu s’était propagé jusqu’au parement à l’arrière de la maison et partiellement au premier niveau. La maison a été fouillée et tous les occupants étaient en sécurité à l’extérieur.

Les dommages à la propriété et au contenu sont estimés à 50 000 $. Le propriétaire a découvert l’incendie au panneau électrique, a appelé le 911 et a évacué la maison avant l’arrivée du service d’incendie de St. Charles.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.