La cause de l’incendie de Carus à La Salle fait toujours l’objet d’une enquête, selon le prévôt des incendies de l’État – Shaw Local

La cause de l’incendie du 11 janvier à Carus Chemical à La Salle fait l’objet d’une enquête, selon le bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois.

Une fois l’incendie éteint et l’équipement retiré, le chef des pompiers de La Salle, Jerry Janick, a déclaré que le rôle du service d’incendie dans l’incident était terminé. L’affaire a ensuite été confiée au bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois pour enquêter sur la cause de l’incendie.

“Il s’agit d’une enquête ouverte et active et nous n’avons aucune nouvelle information disponible pour le moment”, a déclaré vendredi un représentant du bureau du prévôt des incendies de l’État de l’Illinois.

Janick a déclaré lors d’une conférence de presse le 11 janvier que la cause de l’incendie est indéterminée, mais pas suspecte. Aucun acte criminel n’est suspecté.

Le département de la santé du comté de La Salle s’associe aux hôpitaux locaux pour surveiller si quelqu’un cherche un traitement médical après l’incendie. Une personne a consulté un médecin après l’incendie, selon Jenny Barrie, responsable de l’information publique pour le département de la santé.

Carus a repris mercredi la production et l’expédition de phosphates depuis son usine de La Salle, six jours après l’incendie dans une autre zone de la propriété, selon un communiqué de Carus.

La société a déclaré que l’incendie avait détruit plus d’un million de livres de permanganate de potassium.

« C’est formidable de fabriquer et d’expédier à nouveau des phosphates dans notre usine de La Salle. Les phosphates sont revenus au « business as usual » grâce à l’excellent travail d’équipe et à l’ingéniosité des employés de Carus », a déclaré le président et chef de la direction de Carus, Andy Johnston, dans un communiqué de presse. “Je tiens également à remercier nos clients pour leur soutien et leur patience au cours des derniers jours.”

Les phosphates de Carus sont utilisés pour le contrôle de la corrosion dans les systèmes d’eau potable et industriels. Ces produits aident à nettoyer, entretenir et prolonger la durée de vie de l’infrastructure du système, y compris les canalisations, les conduites de service, les vannes, les compteurs et la plomberie domestique.

L’Environmental Protection Agency n’a trouvé aucun risque pour la santé des résidents après avoir prélevé des échantillons de sol, d’eau et d’air à proximité pour les tester. Les équipes HAZMAT de HEPACO et RMS Environmental nettoyaient le site cette semaine sous la supervision de l’Illinois EPA et de l’US EPA.