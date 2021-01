La cause du décès pour Anéantir concurrent Michael Paredes est sorti.

Paredes, 38 ans, a participé à la série TBS – qui est un redémarrage du jeu télévisé original d’ABC, qui s’est déroulé de 2008 à 2014 – en novembre dernier. Il est décédé 24 heures après avoir été transporté à l’hôpital suite à sa tentative de course d’obstacles difficile du spectacle.

Le rapport d’autopsie du bureau du coroner du comté de LA, mis à la disposition de E! News, a déclaré que Paredes est mort de causes naturelles. Il a souffert d’une obstruction des artères coronaires, ainsi que d’un cas aigu de pneumonie. Aucune drogue ni alcool n’ont été trouvés dans son corps.

Paredes est tombé à l’eau pendant son Anéantir défi. Il a été sorti de la piscine par le personnel après avoir été incapable de se lever. Il a été placé dans un fauteuil roulant, où il a subi un arrêt cardio-pulmonaire avant d’être réanimé et emmené à l’hôpital.

La fiancée de Paredes, qui a également participé à l’émission, a déclaré Nouvelles NBC que le concurrent s’exerçait deux heures par jour, cinq jours par semaine. Les deux ont passé un test de dépistage de drogue, un électrocardiogramme et un test COVID-19 avant de filmer l’émission.

Anéantir, qui est hébergé par John Cena, Camille Kostek et Nicole Byer, exige que les concurrents subissent des examens médicaux avant de participer à l’émission. E! On a dit à l’époque que le Anéantir L’équipe de production a de nombreux médecins sur place et un producteur de sécurité surveille le plateau pendant le tournage.