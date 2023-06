La cause de la mort d’Olympian a jugé un traumatisme contondant – Shaw Local

Patrick Gasienica, un sauteur à ski olympien américain du Norge Ski Club, est décédé lundi après-midi des blessures qu’il a subies dans un accident de moto à Bull Valley.

Gasienica, 24 ans, de McHenry, est décédée des suites d’un traumatisme contondant, selon un communiqué publié mercredi par le bureau du coroner du comté de McHenry.

Gasienica était l’un des trois sauteurs norvégiens qui ont représenté l’équipe américaine aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, en Chine. Gasienica a terminé 49e sur le tremplin normal et 53e sur le grand tremplin, tandis que l’équipe américaine a terminé 10e.

Patrick Gasienica, de McHenry, s’envole dans les airs lors de la ronde d’essais de saut à ski individuel au tremplin normal masculin aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, le dimanche 6 février 2022, à Zhangjiakou, en Chine. (AP Photo/Andrew Medichini/AP)

Selon un Bull Communiqué de presse du département de police de la vallée.

Le conducteur de la camionnette a déclaré aux enquêteurs qu’il roulait vers le sud sur Cherry Valley Road, à l’approche d’un virage, lorsqu’il a vu une moto glisser sur la route, suivie de son conducteur. Le conducteur de la camionnette a pu s’arrêter avant une collision, selon le communiqué.

La moto a glissé hors de la route et Gasienica a glissé sous le camion, a indiqué la police. Il a été emmené à l’hôpital Northwestern Medicine McHenry, où il a été déclaré mort, selon le bureau du coroner.

Gasienica a grandi en sautant au Norge Ski Club à Fox River Grove. Il vivait avec sa mère, Jolanta Kiwior, à McHenry. Il a fait ses débuts à la Fédération internationale de ski et de snowboard en 2015 et a concouru pour les États-Unis aux Championnats du monde juniors de ski en 2016 et 2017.

Norge a été représenté pour la première fois aux Jeux olympiques de 2018 par Michael Glasder, Kevin Bickner, Casey Larson et AJ Brown qui se sont tous qualifiés pour l’équipe américaine pour concourir à PyeonChang, en Corée du Sud.

Gasienica a rejoint Bickner et Larson dans l’équipe américaine en 2022. Il est né aux États-Unis d’immigrants polonais. Son grand-père, son père et son oncle étaient tous des sauteurs à ski.

« Patrick était un sauteur à ski très apprécié dans la communauté du saut d’obstacles », a déclaré l’entraîneur de Norge, Scott Smith. « Nos cœurs sont vraiment brisés et Patrick nous manquera à jamais. »

Un casque de moto a été retrouvé près de la scène, mais on ne sait pas si Gasienica le portait au moment de l’accident, a écrit le chef de la police de Bull Valley, Tracy Dickens, dans un e-mail.

L’enquête est en cours. « Il n’est pas clair si la vitesse est un facteur de l’accident. Un rapport de toxicologie en attente du bureau du coroner déterminera si l’alcool et/ou les drogues ont été un facteur contributif », a-t-il déclaré dans le courriel.

Aucun dommage à la camionnette n’a été signalé et le conducteur coopère à l’enquête, selon le communiqué.

Le département de police de Bull Valley continue d’enquêter sur l’accident, a écrit Dickens.