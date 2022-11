La cause de la mort de Takeoff s’avère être des «blessures pénétrantes par balle» – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Burke/Shutterstock

Décoller a été révélé être mort de “blessures par balle pénétrantes de la tête et du torse dans le bras”, selon un rapport du médecin légiste du comté de Harris. Le mode de décès serait un homicide. Le rappeur, dont le vrai nom était bal kirshnik, est décédé à 28 ans lors d’une fusillade dans un bowling à Houston, au Texas, le lundi 1er novembre.

La police a répondu à l’appel au 810 Billiards and Bowling après 2 h 30 lundi matin. Le décollage était avec un autre rappeur Migos Quavo. Les deux auraient joué aux dés lorsqu’une altercation a commencé, qui a dégénéré en fusillade. La police enquête sur la fusillade.

L’avocat de Takeoff Drew Findling a confirmé la mort du rappeur dans un communiqué reçu par HollywoodLife. “Avec mon entreprise, je suis dévasté par la mort tragique de Kirshnik Ball, connu de ses fans sous le nom de Takeoff”, a-t-il déclaré. “Takeoff n’était pas seulement un artiste musical brillant avec un talent illimité, mais aussi une âme particulièrement gentille et douce. Il nous manquera beaucoup maintenant et toujours.

Après le décès de Takeoff, le maire de Houston Sylvestre Turner a annoncé que les forces de l’ordre tenteraient de retrouver le tireur et de le traduire en justice, lors d’une conférence de presse. « Nous allons résoudre cette affaire. Nous trouverons le ou les tireurs », a-t-il déclaré. “Je tiens à présenter mes condoléances à la maman de Takeoff, à tous les membres de la famille de Takeoff, aux familles et aux amis.”

Sergent de police Michel Arrington ont exprimé des espoirs similaires pour savoir qui a tué le musicien “Versace”. « Nous voulons que justice soit rendue à cette famille. Ils traversent beaucoup de choses en ce moment et la seule chose que nous pouvons faire est d’espérer que vous nous contacterez et nous aiderez de quelque manière que ce soit pour trouver des preuves qui nous aideront à appréhender, à faire inculper et à arrêter la personne responsable. pour la mort de Takeoff », a-t-il déclaré dans le conférence de presse. Le chef de la police Troie Finner a également appelé des témoins à fournir toute information disponible sur la fusillade.

Un certain nombre de stars du monde du rap ont pleuré le décès du rappeur, y compris son collègue rappeur Migos Décalage. La star de “Only You” a changé sa photo de profil sur Instagram en une photo de Takeoff. D’autres rappeurs comme Drake, Gucci Mané, et plus ont également partagé des hommages à Takeoff. Drake, qui a tourné avec Migos en 2018, a évoqué leur temps ensemble sur une photo Instagram d’eux deux sur scène. “J’ai les meilleurs souvenirs de nous tous, voyant le monde ensemble et apportant de la lumière à chaque ville que nous touchons”, a-t-il écrit. “Reposez-vous tranquille, mec de l’espace, prenez.”