La cause tragique de la mort de Sophie Xeon a été révélée.

La musicienne et productrice nominée aux Grammy Awards est décédée à l’âge de 34 ans dans un « terrible accident » alors qu’elle vivait à Athènes, en Grèce.

L’artiste écossaise, également connue sous le nom de SOPHIE, « a glissé et est tombée » alors qu’elle montait pour « regarder la pleine lune », a annoncé son label Transgressive sur Twitter.

Ils ont déclaré dans un communiqué: «Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin après un terrible accident.

«Fidèle à sa spiritualité, elle avait grimpé pour regarder la pleine lune et avait accidentellement glissé et tombé.

« Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande la confidentialité en cette période dévastatrice. »







Sophie, qui est devenue une femme transgenre dans le clip de 2017 It’s Okay To Cry, a travaillé avec des artistes tels que Madonna et Charlie XCX au cours de sa carrière.

Parlant d’être transgenre, elle a déclaré en 2018: « Cela signifie qu’il n’y a plus d’attentes basées sur le corps dans lequel vous êtes né, ou comment votre vie devrait se dérouler et comment elle devrait se terminer.

«Les modèles familiaux traditionnels et les structures de contrôle disparaissent.

« Transness prend le contrôle pour mettre votre corps plus en harmonie avec votre âme et votre esprit afin que les deux ne se battent pas l’un contre l’autre et luttent pour survivre. »







Une foule de musiciens s’est rendue sur Twitter pour lui rendre hommage après la tragique nouvelle.

Christine and the Queens a déclaré: «Elle s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme.

« Je ne peux pas croire qu’elle soit partie. Nous devons honorer et respecter sa mémoire et son héritage. Chérissez les pionniers. »







Sophie est née à Glasgow et a commencé une carrière de DJ avant de sortir son premier single en 2013.

Elle a produit pour Charlie XCX et Madonna avant de faire un retour en solo avec le morceau et la vidéo dans lesquels elle a révélé qu’elle était transgenre.

Elle a sorti son premier et unique album en 2018 et a été nominée pour un Grammy Award.

Son dernier single, UNISIL, est sorti deux jours seulement avant sa mort subite.