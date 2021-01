Alexis Sharkeysa mort a été considérée comme un homicide.

Le mardi 19 janvier, le Harris County Institute of Forensic Sciences a confirmé à E! La nouvelle que la cause du décès de l’influenceur Instagram de 26 ans était l’étranglement.

Le rapport d’autopsie sera disponible une fois que les forces de l’ordre auront terminé leur enquête sur l’homicide.

De retour le 30 novembre 2020, KHOU11 a confirmé que le corps nu d’Alexis avait été retrouvé par des employés de la ville sur une autoroute de Houston. Elle a été portée disparue quelques jours avant après avoir manqué un rendez-vous de cinéma avec un groupe d’amis. Les membres de la famille se sont également inquiétés lorsqu’elle n’a pas publié sur les réseaux sociaux pendant 12 heures.

Depuis que sa dépouille a été retrouvée, la famille et les amis d’Alexis attendent des réponses alors qu’ils font de leur mieux pour pleurer. Comme la mère d’Alexis Stacy Clark Robinault écrit sur Facebook, « Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier tous pour votre amour et les paroles aimables que vous avez adressées à notre famille! S’il vous plaît, donnez-nous cette fois pour pleurer cette incroyable perte pour notre famille et ce monde !!! !!! «