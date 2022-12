La cause de la fuite de l’oléoduc Keystone reste inconnue, selon TC Energy, basée à Calgary

TC Energy, basée à Calgary, a déclaré dimanche qu’elle n’avait pas encore déterminé la cause de la fuite de l’oléoduc Keystone la semaine dernière aux États-Unis, sans donner non plus de calendrier quant à la reprise de l’exploitation de l’oléoduc.

TC a fermé le pipeline après que plus de 14 000 barils de pétrole brut se soient déversés dans un ruisseau du Kansas mercredi, ce qui en fait l’un des plus importants déversements de brut américain en près d’une décennie.

“Nos équipes continuent d’enquêter activement sur la cause de l’incident. Nous n’avons pas confirmé de calendrier de redémarrage et ne reprendrons le service que lorsqu’il sera sûr de le faire, et avec l’approbation du régulateur”, a déclaré TC dans un communiqué. mettre à jour publié sur son site Web.

L’exploitant du pipeline a déclaré qu’il avait plus de 250 personnes travaillant sur la fuite, y compris des spécialistes de l’environnement tiers, ajoutant qu’il surveillait en permanence la qualité de l’air et qu’il n’y avait actuellement aucune indication de problèmes de santé ou de préoccupations publiques.

Les équipages se préparent également à ce que les prévisions de pluie commencent lundi, a indiqué TC.

La ligne Keystone, d’une capacité de 622 000 barils par jour, est une artère critique qui transporte du brut lourd canadien de l’Alberta vers les raffineurs du Midwest américain et de la côte du Golfe.

La fermeture de Keystone entravera les livraisons de brut canadien à la fois au centre de stockage américain de Cushing, Okla., Et au Golfe, où il est traité par des raffineurs ou exporté.