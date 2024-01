La cause cachée de la mort des neurones dans la maladie d’Alzheimer découverte

Les ARN courts et toxiques tuent les cellules cérébrales et peuvent permettre le développement de la maladie d’Alzheimer.

Nouvelle découverte pour comprendre la perte de cellules cérébrales dans les maladies neurodégénératives

L’augmentation des ARN courts protecteurs pourrait constituer une nouvelle approche pour arrêter ou retarder Alzheimer La maladie d’Alzheimer est une maladie qui attaque le cerveau, provoquant un déclin des capacités mentales qui s’aggrave avec le temps. Il s’agit de la forme de démence la plus courante et représente 60 à 80 pour cent des cas de démence. Il n’existe actuellement aucun remède contre la maladie d’Alzheimer, mais il existe des médicaments qui peuvent aider à soulager les symptômes. ” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”Alzheimer

Les SuperAgers avec une mémoire supérieure ont des ARN courts plus protecteurs dans leur cerveau

La maladie d’Alzheimer, qui devrait toucher environ 6,7 millions de patients aux États-Unis en 2023, entraîne une perte substantielle de cellules cérébrales. Mais les événements qui provoquent la mort des neurones sont mal compris.

Une nouvelle étude de Northwestern Medicine montre que

ARN

L’acide ribonucléique (ARN) est une molécule polymère similaire à l’ADN qui joue un rôle essentiel dans divers rôles biologiques dans le codage, le décodage, la régulation et l’expression des gènes. Les deux sont des acides nucléiques, mais contrairement à l’ADN, l’ARN est simple brin. Un brin d’ARN a un squelette composé d’une alternance de groupes sucre (ribose) et phosphate. L’une des quatre bases suivantes est attachée à chaque sucre : l’adénine (A), l’uracile (U), la cytosine (C) ou la guanine (G). Différents types d’ARN existent dans la cellule : l’ARN messager (ARNm), l’ARN ribosomal (ARNr) et l’ARN de transfert (ARNt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”ARN l’interférence peut jouer un rôle clé dans la maladie d’Alzheimer. Pour la première fois, des scientifiques ont identifié de courts brins d’ARN toxiques qui contribuent à la mort des cellules cérébrales et

ADN

L’ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule composée de deux longs brins de nucléotides qui s’enroulent l’un autour de l’autre pour former une double hélice. C’est le matériel héréditaire chez l’homme et dans presque tous les autres organismes qui contient les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement, à la croissance et à la reproduction. Presque toutes les cellules du corps humain possèdent le même ADN. La majeure partie de l’ADN se trouve dans le noyau cellulaire (où on l’appelle ADN nucléaire), mais une petite quantité d’ADN peut également être trouvée dans les mitochondries (où on l’appelle ADN mitochondrial ou ADNmt).

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”ADN dommages dans la maladie d’Alzheimer et les cerveaux âgés. Les brins courts d’ARN protecteurs diminuent avec le vieillissement, rapportent les scientifiques, ce qui pourrait permettre le développement de la maladie d’Alzheimer.

L’étude a également révélé que les personnes âgées ayant une capacité de mémoire supérieure (appelées SuperAgers) possèdent des quantités plus élevées de brins d’ARN courts protecteurs dans leurs cellules cérébrales. Les SuperAgers sont des individus âgés de 80 ans et plus ayant une capacité de mémoire d’individus de 20 à 30 ans plus jeunes.

“Personne n’a jamais relié les activités des ARN à la maladie d’Alzheimer”, a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, Marcus Peter, professeur Tom D. Spies de métabolisme du cancer à

Université du nord-ouest

Fondée en 1851, la Northwestern University (NU) est une université de recherche privée basée à Evanston, dans l’Illinois, aux États-Unis. Northwestern est connu pour sa McCormick School of Engineering and Applied Science, sa Kellogg School of Management, sa Feinberg School of Medicine, sa Pritzker School of Law, sa Bienen School of Music et sa Medill School of Journalism.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]” tabindex=”0″ role=”link”Université Northwestern École de médecine Feinberg. “Nous avons constaté que dans les cellules cérébrales vieillissantes, l’équilibre entre les ARNs toxiques et protecteurs se déplace vers les ARNs toxiques.”

L’article a été publié le 18 janvier dans DOI : 10.1038/s41467-023-44465-8

Les co-auteurs de l’étude du Nord-Ouest comprennent le premier auteur Bidur Paudel, Si-Yeon Jeong, Ashley Haluck-Kangas, Elizabeth T….