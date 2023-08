La caucase des entreprises devient sinistre dans la bande-annonce de « The Other Black Girl »

Cela a l’air bien

Hulu d’origine L’autre fille noire est le dernier post-Sortir thriller-chiller qui suit une assistante éditoriale nommée Nella qui en a assez d’être la seule fille noire de son entreprise jusqu’à ce que Hazel soit embauchée.

Mais alors que l’étoile d’Hazel commence à monter, Nella devient incontrôlable et découvre que quelque chose de sinistre se passe dans l’entreprise.

Regardez la bande-annonce troublante ci-dessous:

Basé sur Zakiya Dalila Harris‘ roman à succès, L’autre fille noire étoiles Daniel Sinclair, Ashley Murray, Bretagne Adebumola, Chasseur Parrish, Bellamy Jeune, Eric McCormacket Garcelle Beauvais.

« Aider à s’adapter L’autre fille noire pour la télévision était de loin le défi créatif le plus difficile que j’aie jamais relevé », a déclaré Harris dans un interview avec EO.

C’était aussi le plus gratifiant, car cela m’a permis de voir toutes les façons dont mon idée originale pouvait non seulement être développée, mais réinventée pour un support visuel. Ce spectacle reflète un mélange de nombreuses nouvelles perspectives passionnantes qui incluent Rashida Jones, Jordan Reddout et Gus Hickey, et cette histoire n’en est que meilleure !