La cathédrale Saint-Jean résout enfin un problème vieux de 100 ans

Le dôme n’a jamais été censé être permanent; il s’agissait plutôt d’un recouvrement temporaire des quatre gigantesques arches de granit du passage à niveau jusqu’à ce qu’une flèche puisse être érigée, auquel cas elle devait être enlevée.

Néanmoins, le meilleur fabricant de dômes de l’époque a été appelé pour le travail : le cabinet de l’architecte Rafael Guastavino Sr. et de son fils, Rafael Guastavino Jr., réputé pour ses belles voûtes et arcs autoportants légers, durables et en tuiles minces à emboîtement et mortier à séchage rapide qui ne nécessitaient pas de supports externes.

La Guastavino Fireproof Construction Company a construit le dôme en superposant des couches de carreaux de terre cuite – plus de couches près de la base et moins vers le centre (plus mince) du dôme – et en liant la base avec un anneau de tension en acier. L’entreprise a achevé le travail en 15 semaines, y compris les voûtes sous le plancher du passage.