La cathédrale nationale remplace les fenêtres honorant la Confédération par des vitraux rendant hommage à la justice raciale

De nombreux membres du clergé des églises historiquement noires de la région de Washington, ainsi que des dirigeants d’organisations de justice sociale ont assisté au service d’inauguration. Les prières, les lectures de la Bible et les brefs discours étaient entrecoupés de musique gospel et de spirituals, ainsi que de la chanson contemporaine « Heal Our Land ».

La juge Ketanji Brown Jackson, la première femme noire à siéger à la Cour suprême, a lu des extraits de la « Lettre de la prison de Birmingham » du révérend Martin Luther King Jr. de 1963.

« L’injustice, où qu’elle soit, est une menace pour la justice partout », a-t-elle lu dans le célèbre message de King alors qu’elle était emprisonnée en Alabama. « Le but de l’Amérique est la liberté. … Nous gagnerons notre liberté.» Une semaine plus tôt, elle avait pris la parole à l’occasion du 60e anniversaire de l’attentat à la bombe contre une église de Birmingham qui avait tué quatre jeunes filles noires.

Les nouvelles fenêtres, intitulées « Now and Forever », sont basées sur une conception de l’artiste Kerry James Marshall. L’artisan du vitrail Andrew Goldkuhle a conçu les fenêtres sur la base de ce modèle.

Le juge associé Ketanji Brown Jackson s’exprime lors d’une cérémonie d’inauguration à la cathédrale nationale de Washington le 23 septembre 2023. | Photo AP/Nick Wass

Dans la nouvelle œuvre, des Afro-Américains défilent – ​​à pied ou en fauteuil roulant – de gauche à droite à travers les quatre fenêtres. Les uns marchent de profil ; certains font directement face au spectateur avec des pancartes proclamant « ÉQUITÉ » et « NO FOUL PLAY ». La lumière inonde les panneaux blancs et bleus brillants au-dessus des personnages.

Marshall, né à Birmingham en 1955, a invité tous ceux qui regardaient les nouvelles fenêtres ou d’autres œuvres d’art inspirées par la justice sociale, « à s’imaginer comme le sujet et l’auteur d’une histoire sans fin qui reste encore à raconter. »

Le cadre est particulièrement significatif dans l’immense cathédrale néo-gothique, qui accueille régulièrement des cérémonies liées aux grands événements nationaux. Il regorge d’iconographies illustrant l’histoire américaine sur le verre, la pierre et d’autres supports. Les images vont des présidents aux personnalités culturelles célèbres et aux symboles de l’État.

Mais le Lee et les fenêtres de Jackson «racontaient une histoire qui n’était pas une histoire vraie», selon le très révérend Randolph Marshall Hollerith, doyen de la cathédrale. Elles ont été installées en 1953 et offertes par les Filles Unies de la Confédération,

Les vitrines exaltaient les généraux luttant pour une cause qui cherchait à « consacrer l’esclavage dans notre pays pour toujours », a déclaré Hollerith.

Il a ajouté : « Vous ne pouvez pas vous appeler la Cathédrale nationale, une maison de prière pour tous, alors qu’il y a des fenêtres qui sont profondément offensantes pour une grande partie des Américains. »

La cathédrale a accompagné le remplacement des fenêtres par un certain nombre de forums publics discutant de l’héritage du racisme et de la manière dont les monuments ont été utilisés pour redorer l’image de la Confédération en tant que noble « cause perdue ».

Les nouvelles fenêtres seront également accompagnées d’un poème de la chercheuse Elizabeth Alexander, présidente de la Fondation Mellon. Le poème « American Song » sera gravé sous les fenêtres.

« Une seule voix s’élève, puis une autre », peut-on lire. « Nous devons dire la vérité sur notre histoire. … Que ce portail soit le lieu où la lumière entre.»

Alexander a déclaré vendredi dans une interview que le poème faisait référence à la fois à la lumière littérale des fenêtres, qui, selon elle, éclaire magnifiquement la pierre environnante, et à la lumière figurative qui « nous permet de nous voir pleinement et en communauté ».

Le cadre est important dans un sanctuaire qui est aussi « un espace commun, un espace que les touristes visitent, un espace où la nation pleure », a déclaré Alexander. « L’histoire (que racontent les fenêtres) est celle d’un mouvement collectif, de progrès, de personnes luttant et affirmant les valeurs d’équité pour tous. »

La suppression des anciennes fenêtres a suivi l’utilisation de l’imagerie confédérée par le tireur raciste qui a massacré des membres d’une église noire à Charleston, en Caroline du Sud, en 2015, et par des manifestants lors d’un rassemblement d’extrême droite en 2017 à Charlottesville, Virginiequi s’est terminée par la mort d’un contre-manifestant.

Les fenêtres d’origine, dotées de drapeaux de bataille confédérés, représentaient Lee et Jackson comme des personnages saints, avec Lee baigné de rayons de lumière céleste et Jackson accueilli par des trompettes au paradis après sa mort. Ces vitraux sont désormais conservés par la cathédrale.

La cathédrale est également le siège de l’évêque président de l’Église épiscopale et du diocèse de Washington.

L’évêque du diocèse, le très révérend Mariann Edgar Budde, s’est joint à Hollerith pour prononcer le discours d’ouverture lors de l’inauguration.

Hollerith a rappelé la décision de supprimer les fenêtres confédérées.

« Ils étaient contraires à notre appel à être une maison de prière pour tous », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il y a encore beaucoup de travail à faire. »