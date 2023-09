La cathédrale nationale dévoile de nouveaux vitraux sur le thème de la justice raciale : NPR

basculer la légende Nick Wass/AP

Six ans après deux vitraux rendant hommage aux générations confédérées. Robert E. Lee et Thomas « Stonewall » Jackson ont été démontés, la cathédrale nationale de Washington a dévoilé la paire de fenêtres qui les remplacent.

Les vitrines, intitulées « Now and Forever », ont été créées par l’artiste Kerry James Marshall et sont centrées sur la justice raciale. Les images montrent un groupe de manifestants marchant dans différentes directions et brandissant de grandes pancartes indiquant « Équité » et « Pas de jeu déloyal ».

Les nouvelles fenêtres « élèvent les valeurs de justice et d’équité et la lutte continue pour l’égalité entre tous les grands enfants de Dieu », a déclaré samedi le très révérend Randolph Marshall Hollerith, doyen de la cathédrale, lors de l’inauguration.

Il a déclaré que les fenêtres précédentes « étaient offensantes et constituaient un obstacle au ministère de cette cathédrale et elles étaient contraires à notre appel à être une maison de prière pour tous ».

« Ils ont raconté un faux récit vantant deux individus qui se sont battus pour maintenir vivante l’institution de l’esclavage dans ce pays », a-t-il ajouté.

Les fenêtres antérieures faisaient partie intégrante du lieu de culte de Washington, DC, depuis plus de 60 ans. Créées en 1953, les fenêtres rendent hommage à Lee et Jackson, présentant des scènes de leur vie ainsi que le drapeau de bataille confédéré.

Après que neuf fidèles noirs de l’église Mother Emanuel AME en Caroline du Sud ont été tués par un suprémaciste blanc en 2015, le doyen de la cathédrale de l’époque, Gary Hall, a demandé la suppression des fenêtres d’hommage confédérés.

Les drapeaux confédérés ont été retirés en 2016 et les fenêtres démontées en 2017. La cathédrale a également lancé la recherche de son remplacement. En 2021, la cathédrale a choisi Kerry James Marshall comme artiste chargé de créer des vitrines sur le thème de la justice raciale. Marshall, dont les peintures ont été exposées au Met, à la National Gallery et au Museum of Fine Arts de Boston, a consacré sa carrière à illustrer la vie et la culture noires sur toile.

Samedi, la cathédrale nationale de Washington a inauguré les nouvelles fenêtres, ainsi qu’un poème inscrit sur des tablettes de pierre près des fenêtres intitulé « American Song » d’Elizabeth Alexander. Le poème a été spécialement composé pour l’occasion. Voici une sélection du poème :