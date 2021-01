Les retraités ont afflué à la cathédrale de Litchfield aujourd’hui après sa transformation en un centre de vaccination de fortune Covid.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le magnifique édifice gothique vieux de 826 ans pour visiter les postes de soins infirmiers temporaires où elles ont reçu l’injection Oxford-AstraZeneca.

La plus ancienne cathédrale à trois branches de Grande-Bretagne, dans le Staffordshire, a été surnommée « le centre de vaccination le plus glamour de Grande-Bretagne » par le député de la ville.

Des installations de type hôpital de campagne et des zones d’attente ont été aménagées à l’intérieur du monument, y compris le long de son allée centrale.

Lichfield fait partie d’une série de bâtiments majeurs qui ont été reconvertis pour renforcer le déploiement des vaccins en Grande-Bretagne, notamment l’hippodrome d’Epsom à Surrey, le stade Ashton Gate à Bristol et le centre Excel de Londres.

Boris Johnson a été exhorté à doubler son objectif de 14 millions de vaccinations d’ici la mi-février aujourd’hui, alors que des verrouillages brutaux ont finalement commencé à freiner l’épidémie de coronavirus.

Peter Whatson, 91 ans, reçoit une injection du vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca à la cathédrale de Lichfield ce matin

La cathédrale du Staffordshire remonte à l’époque anglo-saxonne, tandis que la majeure partie du bâtiment actuel a été construite vers 1195

Le doyen de Lichfield, le très révérend Adrian Dorber, a déclaré que les personnes travaillant au centre étaient « bourdonnantes » – avec des bénévoles heureux d’aider.

Il a déclaré à propos du centre: « C’est génial, c’est une véritable lueur d’espoir après une année très sombre, et nous sommes ravis de pouvoir offrir le lieu comme un espace agréable, aéré et socialement éloigné dans lequel cela peut avoir lieu.

«J’espère que c’est un symbole de la façon dont toutes les communautés peuvent se rassembler pour faciliter le déploiement de cet incroyable vaccin.

Le doyen, qui a la responsabilité générale de la cathédrale, a déclaré que la mise en place du centre était étonnamment simple, ne prenant que quelques jours.

Il a déclaré: « Nous avons lancé l’invitation dès que nous avons entendu parler de l’aube du vaccin l’automne dernier. Nous sommes en négociation avec les pratiques depuis lors, disant que l’offre est là, nous ferons tout notre possible pour vous aider.

«Nous avions donc un plan, et nous avons de toute façon tendance à cette période de l’année à nettoyer en quelque sorte la nef des meubles afin que, pendant les mois calmes, les gens puissent avoir une vue ininterrompue de l’espace.

Le culte quotidien de la cathédrale se déroule actuellement en ligne et le bâtiment devrait être fermé au culte public pendant environ deux mois.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps le centre pourrait être nécessaire à l’église, le doyen a ajouté: « Voyons voir. C’est tout simplement génial que nous puissions aider de cette manière.

Le député de Lichfield, Michael Fabricant, a tweeté une photo de la population locale faisant la queue pour des rendez-vous au centre et a fait référence au rôle du site historique en tant que lieu de pèlerinage.

Le député conservateur a écrit: « Ce doit être le centre de vaccination le plus glamour de Grande-Bretagne! Ils sont venus au Moyen Âge pour la guérison. Ils viennent encore aujourd’hui.

Boris Johnson demande à profiter de l’espace créé par les restrictions brutales, car les chiffres montraient que le nombre de coups administrés montait en flèche à plus de 290000 par jour.

Le Royaume-Uni devrait avoir une capacité de 3,8 millions de jabs la semaine prochaine – ce qui signifie que l’objectif actuel de couvrir les quatre groupes les plus vulnérables d’ici le 15 février devrait être atteint.

Audrey Elson, 84 ans, part avec sa fille après avoir reçu sa première dose du jab d’Oxford à l’intérieur de l’édifice gothique

Mme Elson reçoit le vaccin dans l’un des postes de soins infirmiers. Elle portait à la fois un masque et une visière pour rester en sécurité

L’espoir que le pic de la deuxième vague soit enfin passé a augmenté hier après qu’une série de données officielles et d’estimations scientifiques aient offert la preuve la plus solide à ce jour que des restrictions s’attaquent à la souche mutante.

Les chercheurs de l’Université de Cambridge estiment que le taux R – le nombre moyen de personnes à qui chaque personne infectée transmet la maladie – peut avoir chuté jusqu’à 0,6 à Londres et dans le sud-est. Le chiffre doit être inférieur à un pour qu’une épidémie diminue.

Public Health England a révélé que les cas hebdomadaires de Covid avaient chuté dans tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 80 ans, et les chiffres du ministère de la Santé ont montré que des dizaines d’arrondissements ont vu une baisse des taux d’infection.

Un autre 48 682 infections a été enregistré hier, en baisse de 7,5 pour cent le même jour la semaine dernière. Mais les admissions à l’hôpital et les décès en Grande-Bretagne n’ont pas encore baissé, malgré les données du gouvernement montrant que les deux mesures ont ralenti à Londres et dans d’autres parties du pays.

M. Johnson a mis de côté l’idée de renforcer le verrouillage pour le moment, après des jours de rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles le clic et la collecte non essentiels et l’exercice avec un ami pourraient être interdits en Angleterre.

Mais malgré l’optimisme sur le déploiement du vaccin, il reste encore d’énormes défis, avec de nouveaux chiffres montrant aujourd’hui que l’économie est sur la bonne voie pour une récession à double creux. Le PIB était en baisse de 2,6% lors du verrouillage national plus souple en novembre

Plusieurs autres bâtiments majeurs en dehors de Lichfield – sur la photo – ont également été transformés en centres de vaccination, y compris l’hippodrome d’Epsom

48682 cas supplémentaires ont été signalés aujourd’hui, portant le total global de la pandémie dans le pays à 3292014 – en hausse de 1157 par rapport à hier, mais en baisse cruciale de 3936 par rapport aux données de jeudi dernier.