La catégorie natation féminine doit être protégée pour «l’équité», selon un groupe de pression après le vote pour l’interdiction effective des compétiteurs transgenres | Nouvelles du monde

Un groupe de pression transgenre a déclaré que la catégorie féminine de natation devait être protégée pour « l’équité », après un vote qui interdisait effectivement aux athlètes transgenres de participer aux courses d’élite féminines.

La FINA, l’instance dirigeante mondiale de la natation, a déclaré qu’elle explorer l’établissement d’une catégorie « ouverte » pour les personnes transgenres dans certains événements dans le cadre de sa nouvelle politique qui exige également que les concurrents aient terminé leur transition à l’âge de 12 ans pour participer aux courses féminines.

Transgender Trend, un groupe qui explore des sujets trans et a été accusé d’être anti-trans, a déclaré qu’il soutenait l’idée d’une catégorie ouverte pour « l’équité » dans le sport.

La fondatrice et directrice de l’organisation, Stephanie Davies-Arai, a déclaré à Sky News : « Il y a des catégories pour un but et homme/femme est une catégorie vraiment importante.

« Les personnes transgenres devraient pouvoir faire du sport, mais cela ne peut pas se faire au détriment des femmes, de l’équité et du sport féminin. »

Mme Davies-Arai a ajouté qu’elle pense que la catégorie ouverte « rendra les choses équitables » et qu’elle « répond aux deux exigences d’inclusion ».

Les droits des transgenres sont devenus un sujet de débat féroce dans le sport, y compris dans le cyclisme et la natation, les deux sports cherchant à équilibrer l’inclusivité tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’avantage injuste.

Cependant, le vote de la FINA s’est avéré controversé parmi les groupes sportifs LGBTQ, y compris Athlete Ally, qui affirment que les critères d’éligibilité sont « discriminatoires » et doivent inclure « toutes les femmes ».

Les défenseurs de l’inclusion des transgenres affirment qu’il n’y a pas encore suffisamment d’études sur l’impact de la transition sur les performances physiques et que les athlètes d’élite sont souvent des cas physiques aberrants.

Le vote a également divisé les opinions dans le monde de la natation, avec des athlètes dont l’ancienne nageuse olympique britannique Sharron Davies, qui a expliqué pourquoi elle pense que les femmes transgenres ne devraient pas être autorisées à concourir dans les sports féminins, le soutenant.

La question de l’inclusion des transgenres dans le sport est très controversée, en particulier aux États-Unis où elle est devenue une arme dans une soi-disant «guerre culturelle» entre conservateurs et progressistes.

Les droits des transgenres ont fait l’objet de débats dans le monde du sport, mais en natation, ils se sont intensifiés après que la nageuse américaine Lia Thomas est devenue la première championne transgenre de la NCAA de l’histoire de la division I après avoir remporté le 500 mètres nage libre féminin plus tôt cette année.