La catégorie des séries limitées a-t-elle encore un sens ?

En tant que Vierge, je suis soucieux de l’ordre. Enfant, j’ai créé mon propre catalogue sur fiches pour ma collection de livres, comme si j’étais une bibliothèque. Je classe toujours par ordre alphabétique et catalogue toute ma musique sur Discogs. Même mes notes Emmy sont soigneusement organisées par année, remontant à 1996.

C’est pourquoi je n’étais pas heureux à la fin des années 1990 lorsque des émissions d’une heure comme « Ally McBeal » et « Desperate Housewives » entraient (et gagnaient, dans certains cas) dans la course aux comédies aux Emmy. Les drames d’une heure ne sont pas des comédies ! Personne n’a jamais qualifié « All in the Family » – qui a eu des moments profonds et sombres – de drame, et pourtant il y a eu quelques rires dans « Desperate Housewives » (qui a débuté avec une mort !) et du coup c’est une comédie ?

Malheureusement, j’ai perdu cette bataille il y a des années. Et comme nous le savons, la course à la comédie est désormais en réalité une course à la comédie dramatique. Le favori, « The Bear » de FX, est réputé pour être un spectacle anxieux et souvent sombre. (Pour une raison quelconque, je suis d’accord avec le fait que ce soit dans une comédie. Je suis imprévisible.)

C’étaient les premiers jours du jeu aux Emmys. Plus tard, il s’agissait d’émissions comme « Downton Abbey » de PBS entrant dans le domaine des miniséries (comme on les appelait à l’époque) – puis soudainement reprises pour une autre saison et passant au drame. « Big Little Lies » et « The White Lotus » de HBO ont également effectué la transition de la série limitée à la série dramatique. Ailleurs, il y a eu beaucoup de tollé lorsque certains épisodes de « Black Mirror » de Netflix ont trouvé leur place (et ont remporté) le concours de téléfilms – ce qui a conduit la TV Academy à redéfinir la durée d’un « téléfilm ». Et ainsi de suite.

Mais je ne suis pas sûr que nous ayons jamais vu une telle confusion dans les catégories cette année. Cela vient en partie de la stratégie, mais il n’est pas toujours facile de choisir une voie lorsque les genres sont si mélangés de nos jours. Il n’y a pas de réponse rapide : après des plaintes selon lesquelles les concurrents faisaient du shopping dans certaines catégories, l’Académie de télévision a établi pendant plusieurs années une règle selon laquelle les programmes d’une demi-heure étaient des comédies et les émissions d’une heure des drames. Mais cette disposition a finalement été jugée trop contraignante et, une fois de plus, tout est permis.

Les Oscars n’ont jamais divisé la comédie et le drame – mais je ne sais pas non plus si c’est la réponse, car les films comiques remportent rarement le prix du meilleur film. La plus grande question du moment est probablement la suivante, compte tenu de la compétitivité des compétitions de séries limitées ou d’anthologies cette année : qu’est-ce qu’une série limitée exactement ?

Comme Variété Selon le gourou des récompenses Clayton Davis, la stratégie se heurte parfois aux règles de la TV Academy. AMC avait prévu de soumettre « The Walking Dead : The Ones Who Live » dans la catégorie séries limitées ou anthologies. Mais étant donné que la série tourne autour de deux des personnages principaux de « The Walking Dead », Rick (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira), elle a été jugée inéligible. En effet, une série limitée ou une anthologie doit présenter une histoire contenue dans cette saison, sans aucun scénario en cours.

La semaine dernière, FX a annoncé qu’il étudiait des saisons supplémentaires de « Shogun » – initialement annoncées comme une série limitée – en les plaçant dans la catégorie dramatique. Pendant ce temps, « The Sympathizer » de HBO et « Masters of the Air » d’Apple TV+ ont flirté avec l’idée de se lancer dans la course aux dramatiques, mais ont finalement décidé de rester dans le domaine des séries limitées. Ensuite, il y a les émissions « d’anthologie » qui, oui, contiennent des saisons et des personnages autonomes. Mais il s’agit toujours de séries télévisées : « True Detective » a été initialement soumis (et a obtenu des nominations) dans la saison 1 en tant que drame, avant de passer en édition limitée/anthologie. Et pourtant, il a un certain ton qui perdure tout au long du dernier opus de « Night Country ». « American Horror Story » a finalement dû passer au drame parce que son « anthologie » commençait à incorporer trop de choses des saisons passées.

Le fait que tant d’émissions puissent passer du limité/anthologie au drame ou à la comédie (et l’ont fait !) me fait me demander : avons-nous dépassé le point où le « limité » a un sens en tant que catégorie ? Vous vous souvenez de l’époque où les « mini-séries » étaient un type particulier de long format ? Maintenant, nous mettons simplement davantage d’émissions de télévision dans la catégorie limitée alors qu’elles pourraient tout aussi bien appartenir au domaine dramatique.

À l’ère du streaming, la plupart des émissions peuvent être considérées comme limitées – diffusant entre six et huit épisodes par saison et durant une à trois saisons au maximum. « Limited » n’est pas un genre, et on a parfois l’impression qu’il s’est simplement transformé en une autre catégorie de « drame exceptionnel ». Essayez de définir une série « limitée » : vous ne pouvez pas vraiment, n’est-ce pas ? Une telle classification semble tellement, eh bien, limitant.