La catastrophe énergétique du Texas est un signe d’avertissement pour les États-Unis

Le réseau électrique américain n’est pas prêt.

En février, un froid extrême et une tempête hivernale inhabituelle ont laissé des millions de Texans dans le noir. Mais ce n’était pas nécessaire.

De nombreux Texans sont restés sans électricité ni eau à des températures inférieures à zéro pendant près de cinq jours. Les Américains des États voisins comme l’Oklahoma ont connu des perturbations mineures comme des pannes de courant, mais rien de comparable à ce que les Texans ont vécu. C’est parce que le Texas est sur son propre réseau électrique, séparé du reste du pays, de sorte qu’il ne peut pas facilement obtenir de l’électricité d’autres États en cas d’urgence.

Mais le réseau du Texas lui-même n’est pas ce qui a échoué. L’électricité a été coupée à travers le Texas en premier lieu parce que les sources d’énergie à travers l’État n’étaient pas préparées aux intempéries. Et cela ne devait pas arriver; Le Texas avait été averti de ce scénario exact et en avait en fait expérimenté des versions deux fois au cours des 30 dernières années. Mais l’État ne s’est pas préparé.

Maintenant, le reste des États-Unis est confronté au même problème. Le changement climatique rend les catastrophes météorologiques de plus en plus fréquentes. Et le système énergétique américain n’est pas prêt pour cela.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur ce qui s’est passé au Texas et pourquoi cela devrait être un signe d’avertissement pour le reste des États-Unis.

