La catastrophe du Texas, c’est ce qui se passe lorsque vous ne poursuivez pas un Green New Deal – AOC

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a fustigé le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et la planification des infrastructures de l’État, affirmant que son Green New Deal préparerait mieux les zones aux conditions météorologiques extrêmes.

«Les pannes d’infrastructure au Texas sont littéralement ce qui se passe lorsque vous ne faites * pas * un Green New Deal» Ocasio-Cortez a tweeté mercredi.

Le message semblait être une réponse à Abbott critiquant un potentiel Green New Deal en raison de la défaillance de nombreuses sources d’énergie renouvelables telles que les panneaux solaires et les éoliennes par temps historiquement froid de l’État. Dans une apparition sur Fox News mardi soir, Abbott a déclaré que le fait de ne pas pouvoir compter sur ces sources d’énergie dans des conditions météorologiques extrêmes était en partie la raison des pannes de courant dans son État.

«Cela montre à quel point le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique. Le Texas a la chance de disposer de multiples sources d’énergie, telles que le gaz naturel et le nucléaire, ainsi que l’énergie solaire et éolienne ». il a dit. «Notre éolienne et notre énergie solaire ont été arrêtées, et elles représentaient collectivement plus de dix pour cent de notre réseau électrique. Et cela a plongé le Texas dans cette situation.

Abbott: Cela montre comment le Green New Deal serait un accord mortel pour les États-Unis d’Amérique … pic.twitter.com/Q2jmZHcO6f – Acyn Torabi (@Acyn) 17 février 2021

Ocasio-Cortez a depuis développé sa critique du Texas et de son gouverneur.

«Tant de Texans sont dans des conditions désespérées sans chaleur, sans eau et sans peu de secours. Le gouverneur Abbott doit quitter la télévision et commencer à aider les gens. » a tweeté la députée. «Après cela, il doit lire un livre sur l’approvisionnement énergétique de son propre État. Je préparerai des e-mails de secours TX s’il a besoin d’aide. «

Tant de Texans sont dans des conditions désespérées sans chaleur, sans eau et sans petit soulagement. Le gouverneur Abbott doit quitter la télévision et commencer à aider les gens. Après cela, il doit lire un livre sur l’approvisionnement énergétique de son propre État. Je préparerai des e-mails de secours TX s’il a besoin d’aide. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 17 février 2021

Elle a également souligné un «Système d’inégalité» comme étant responsable du fait que certains sont sans pouvoir et d’autres non.

«Les catastrophes naturelles révèlent à quel point notre système d’inégalité est brutal et inhumain. Personne ne devrait être laissé à lui-même en cas de catastrophe naturelle. C’est pourquoi nous insistons sur la justice dans la politique climatique. Dans une société moderne, l’équité est aussi importante que la technologie », elle a tweeté.

Très intelligent. Je parie que cela a pris du temps à réfléchir. https://t.co/Q3YOyeM6uI – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 17 février 2021

Beaucoup ont repoussé Ocasio-Cortez sur les réseaux sociaux, affirmant que la préparation aux catastrophes et une meilleure infrastructure ne seraient pas exclusives au passage de quelque chose d’aussi cher que le Green New Deal, qui conduirait les États-Unis vers une énergie entièrement renouvelable.

«L’échec au Texas est ce qui se produit lorsqu’un endroit qui n’est normalement pas soumis à des conditions hivernales extrêmes ne parvient pas à hiverner les conduites de gaz et les éoliennes. AOC et l’indignation des conservateurs, c’est ce qui se passe lorsque les deux parties voient un moyen de faire avancer un programme, » podcasteur Tim Pool tweeté.

«Non, les pannes d’infrastructure au Texas sont littéralement ce qui se passe lorsqu’une tempête hivernale qui survient une fois dans un siècle souffle sur un État qui n’a pas hiverné ses centrales électriques, ses pipelines et ses éoliennes, car cela se produit si rarement. Mais ne laissez jamais une tempête catastrophique se gâter », Rédacteur fédéraliste John Daniel Davidson ajoutée.

Fait @aoc savez-vous que les moulins à vent ont gelé? En d’autres termes, est-elle ignorante ou mauvaise? https://t.co/bzat5eWDKi – Nick Searcy, STAR INTERNATIONALE DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 17 février 2021

Parce que plus de panneaux solaires, c’est ce dont le Texas a besoin pendant une tempête hivernale. https://t.co/vKW4FI94mn – Scott Walker (@ScottWalker) 17 février 2021

Alors que les sources d’énergie renouvelables ont échoué pendant les tempêtes du Texas, un rapport de Politifact a également souligné que 80% des problèmes d’électricité de l’État concernent les centrales au charbon et au gaz qui échouent également dans le froid extrême.

