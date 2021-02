La catastrophe des relations publiques s’aggrave pour Ted Cruz alors que des rapports indiquent que le sénateur a laissé un chien dans la maison glaciale après avoir fui à Cancun pendant la panne d’électricité au Texas

Cela a été une mauvaise semaine pour le sénateur Ted Cruz. Fustigé pour avoir quitté le Texas pour Cancun ensoleillé au milieu d’un effondrement du réseau électrique de l’État et d’une violente tempête hivernale, les mea culpas du républicain ne lui ont valu qu’une nouvelle condamnation.

Cruz est rentré chez lui au Texas jeudi après avoir été aperçu à bord d’un avion pour le Mexique plus tôt cette semaine, provoquant une indignation instantanée alors que les critiques l’accusaient d’avoir abandonné ses électeurs pendant une crise. À l’époque, un blizzard majeur avait mis hors tension jusqu’à 4 millions de Texans, forçant des milliers de personnes à se réfugier dans des abris et «Centres de réchauffement» à travers l’état.

Jusqu’à présent, le sénateur a publié plusieurs déclarations tentant de battre ses détracteurs, expliquant que les vacances avaient été prises à la demande de ses filles afin de les faire sortir de leur maison froide et sombre à Houston. Alors que Cruz a suggéré qu’il avait toujours eu l’intention de revenir le lendemain et agissait simplement en tant que chaperon, ses commentaires à Sean Hannity de Fox plus tard jeudi soir semblaient revenir sur sa déclaration précédente.

Ted Cruz blâme toujours ses filles pic.twitter.com/F1WacMwcpu – Aaron Rupar (@atrupar) 19 février 2021

«Hier soir, je suis descendu avec eux à la plage, puis je suis rentré cet après-midi,» Cruz a dit, ajoutant que pendant qu’il «Initialement prévu de rester tout le week-end et d’y travailler à distance», il a commencé à avoir « doutes » sur le vol et a décidé de revenir.

Son explication a été largement critiquée comme une tentative de rejeter le blâme sur ses enfants et d’éviter de répondre pour ce que Cruz lui-même a convenu. « Évidemment une erreur. »

Les critiques ont été ajoutées jeudi soir dans le New York Magazine, alléguant que Cruz avait laissé son caniche – Snowflake – à la maison alors qu’il se rendait sur les plages immaculées de Cancun. Le journaliste Michael Hardy a partagé une photo de ce qu’il a dit être le chien de Cruz, vu fixement avec envie par sa porte d’entrée. Hardy a noté que le chien avait été confié à un gardien de sécurité.

Je viens de passer devant la maison de Ted Cruz à Houston. Ses lumières sont éteintes mais un voisin m’a dit que le bloc avait été rétabli hier soir. De plus, Ted semble avoir laissé le caniche de la famille. pic.twitter.com/TmLyGQkASy – Michael Hardy (@mkerrhardy) 18 février 2021

Je pensais que ça ne pouvait pas être pire pour Ted Cruz, puis j’ai appris qu’il avait abandonné son caniche à la maison nommé Snowflake quand il a quitté la ville – Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 19 février 2021

Les SMS obtenus par le New York Times, quant à eux, semblent montrer que l’épouse de Cruz, Heidi, a invité des voisins à rejoindre leur famille lors de l’escapade. Le Times, cependant, a noté que les messages suggéraient une « Voyage planifié à la hâte, » coupant contre certains des critiques du sénateur affirmant qu’il avait toujours eu l’intention d’un séjour plus long mais qu’il ne revenait qu’après avoir été repéré.

