La catastrophe des incendies de forêt à Hawaï est une «continuation de la frustration et de la douleur de longue date» | Nouvelles américaines

Pour les pompiers de Maui, la semaine a été sombre et épuisante et ils s’attaquent toujours à de nouveaux incendies, déclenchés par des épaves fumantes. J’en trouve plusieurs en train de bavarder au bord de la route.

Ils disent qu’ils ne sont pas autorisés à parler devant la caméra, mais dites-moi que mardi après-midi, lorsque des incendies ont ravagé cette île, alors qu’ils tentaient de sauver des vies, leurs bouches d’incendie ont d’abord manqué de pression, puis se sont complètement taries. « C’était un problème sérieux, sérieux », dit l’un d’eux.

Alors qu’ils quittaient les lieux des incendies à la recherche de plus d’eau, les habitants ont été contraints de combattre leurs propres incendies.

Les pompiers éteignent toujours de petits incendies





Kyle Ellison essayait d’éteindre les flammes menaçant de brûler sa maison, d’abord avec un tuyau d’arrosage, puis tout ce qu’il pouvait trouver.

« C’est une sorte de sentiment déconcertant quand les pompiers arrivent et qu’ils n’ont pas d’eau », me dit-il. « J’attrape de l’eau à la base du panier de basket de mon enfant. J’attrapais de l’eau des toilettes. J’attrapais de l’eau du filtre Brita et du réfrigérateur.

Le manque d’eau a été aggravé par l’absence d’avertissement. Hawaï a ce qu’il se vante d’être l’un des plus grands et des meilleurs systèmes d’alerte en plein air au monde. Il y a 80 tours de sirènes géantes rien qu’à Maui, chacune capable de produire un son plus fort qu’un concert de rock en plein air. Mais ils sont restés silencieux lorsque les incendies ont éclaté.

Les autorités disent qu’elles ont plutôt émis des alertes textuelles et des avertissements à la télévision et à la radio.

Dégâts à Lahaina





Mais à Lahaina, la zone la plus touchée, le courant était coupé. J’ai parlé toute la semaine à des gens qui disent qu’ils n’ont pas eu suffisamment de préavis, voire aucun, pour évacuer.

Certains d’entre eux ont couru à la mer pour s’échapper, certains ont été grièvement brûlés par les flammes, d’autres ont perdu des amis ou des membres de leur famille.

Les autorités de Maui et de l’État d’Hawaï s’interrogent sur les raisons exactes pour lesquelles cette catastrophe a été si meurtrière.

Au bureau du maire de Kahului, la plus grande ville et centre commercial de Maui, les responsables se réunissent une fois tous les deux jours pour s’adresser à la presse. Je demande au gouverneur d’Hawaï, Josh Green, si l’État n’était pas préparé à faire face à une catastrophe naturelle de cette ampleur.

Gouverneur Josh Green





« Pouvons-nous être mieux préparés ? Nous essaierons toujours d’être mieux préparés », dit-il. « Rien ne nous rendrait plus heureux si nous pouvions remonter le temps et avoir beaucoup plus de protection contre les sirènes. Nous ferons tout notre possible pour obtenir plus d’eau. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour obtenir plus d’avertissements pour les gens. »

À l’extérieur du bâtiment, un groupe de femmes brandit des pancartes « Terres hawaïennes, mains hawaïennes » et « Pourquoi pas de sirènes ? »

Alors que le gouverneur Green sort et monte dans un convoi de SUV, ils lui crient : « Pourquoi n’obtenons-nous pas de réponses sur ce qui s’est passé ce jour-là ? » et « Tu ne veux pas parler de nos disparus mais tu veux parler de reconstruction ? »

Certains Hawaïens autochtones voient cette catastrophe comme la continuation d’une frustration et d’une douleur de longue date.

Richy Palalay a critiqué les politiciens d’Hawaï





Richy Palalay est originaire de Lahaina et a perdu sa maison dans l’incendie. Il dit n’avoir reçu aucune alerte lui enjoignant d’évacuer.

Il dit: « J’ai vu les politiciens passer d’autochtones hawaïens, des gens représentant la culture et les traditions qui vivent ici à des gens qui ne sont même pas d’ici.

« Ils n’ont même pas de racines ici. C’est arrivé à ce point où c’est comme, qui sont ces gens qui nous regardent ? Alors, est-ce qu’ils se soucient vraiment de nous ? »

Alors que la chasse aux disparus se poursuit ici, il en va de même pour la recherche de réponses et de responsabilité.