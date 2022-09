La catastrophe de Floride pourrait être « la plus meurtrière » – Biden

Le président américain a déclaré une “catastrophe majeure” en Floride alors que l’ouragan Ian aurait causé “d’importantes pertes en vies humaines”

L’ouragan Ian, qui a frappé la Floride mercredi, pourrait s’avérer être le “le plus meurtrier“tempête dans l’histoire de l’Etat du sud”, a prévenu jeudi le président américain Joe Biden.

S’exprimant après un briefing avec des responsables de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), Biden a déclaré que le nombre de victimes n’était toujours pas clair, mais les premiers rapports suggèrent qu’il y a “peut entraîner des pertes de vie importantes.”

“Cela pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride”, a déclaré le dirigeant américain.

Plus tôt jeudi, le président avait déclaré une “Désastre majeur” dans l’État, mettant des fonds fédéraux à la disposition des autorités locales et des organisations impliquées dans les efforts de rétablissement.

Jeudi matin, alors que l’ouragan dévastateur traversait l’État, laissant les villes sous l’eau, le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a déclaré que “les morts se comptent par centaines.” Des milliers de personnes “attendent d’être secourus” a déclaré le responsable, ajoutant que la tempête était “un événement qui change la vie pour nous tous.”

Selon PowerOutage.us, la tempête massive a déjà laissé plus de 2,6 millions d’habitants de la Floride sans électricité.

La société Florida Power & Light a déclaré qu’en raison de la “vents catastrophiques” parties de son système “devra être reconstruit – pas restauré.”

“Soyez prêt à des pannes généralisées et prolongées alors que nous évaluons les dégâts”, dit-il sur Twitter.

Bien qu’il existe diverses méthodologies pour estimer le nombre total de décès causés par les ouragans, l’ouragan Irma en 2017 est considéré comme l’un des plus forts et des plus meurtriers de l’histoire moderne de la Floride.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, il a causé 123 décès en Floride. Irma s’est également avéré être l’ouragan le plus coûteux de l’histoire de la Floride jusqu’à présent, avec des dégâts s’élevant à 50 milliards de dollars.