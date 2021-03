La casseuse de règles Rita Ora répond aux questions sur le verrouillage du Royaume-Uni dans une interview télévisée maladroite

La briseuse de règles Rita Ora a été interrogée sur le verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni dans une interview maladroite à la télévision australienne vendredi

La chanteuse est apparue au petit-déjeuner Sunrise du pays pour interpréter son single Let You Love Me.

Ensuite, elle a été interviewée par les co-animateurs de l’émission Natalie Barr et Matt Doran, qui l’ont interrogée sur les règles strictes de verrouillage de la Grande-Bretagne.

Rita avait précédemment présenté des excuses publiques après avoir enfreint à deux reprises les règlements de verrouillage l’année dernière.

Les animateurs n’ont pas posé de questions à Rita sur ses propres singeries, mais ont dit: « Vous avez fait très dur pendant Covid. Nous sommes heureux de vous avoir. »

Avec un hochement de tête maladroit, Rita répondit: « Je sais, oui. »

Elle a ajouté ses remerciements pour l’accueil qu’elle avait reçu en Australie, en disant: « Je me sens comme chez moi …

«C’est beau d’être entouré de gens et de travailler. Je suis très reconnaissant de travailler et juste de voir le soleil.

« Tout le monde sait que le Royaume-Uni n'est pas l'endroit le plus ensoleillé du monde. Je profite du temps. »







La première fois que la star de 30 ans a enfreint les règles, c’est lorsqu’elle n’a pas réussi à s’isoler lorsqu’elle est revenue d’Egypte au Royaume-Uni en novembre après une performance dans un hôtel cinq étoiles.

La seconde, c’est quand elle a organisé une fête d’anniversaire dans le restaurant exclusif Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres, une semaine plus tard, alors qu’elle aurait encore dû s’isoler.

Elle a payé une amende de 10 000 £ et s’est excusée pour ses actions, en disant: « C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions du lock-out et ce serait bien. »







Rita doit se produire samedi au festival Mardi Gras gay et lesbien de Sydney.

Dans sa conversation matinale, elle a déclaré: « C’est mon premier spectacle depuis longtemps … Je suis très honorée d’être ici et de me produire à Mardi Gras, l’un de mes festivals préférés. J’ai hâte de faire partie de l’énergie. »

Le chanteur a également parlé d’être juge sur la version australienne du concours de talents The Voice. Elle siège aux côtés de Guy Sebastian, Jessica Mauboy et Keith Urban.

