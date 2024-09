L’affaire de trafic sexuel et de racket de Diddy a pris une autre tournure puisque des images de l’un de ses présumés « monstres » auraient été remises aux procureurs fédéraux par un travailleur du sexe.

Selon TMZun travailleur du sexe anonyme a rencontré les procureurs mercredi 25 septembre et a signé un accord de soumission, qui lui permet de témoigner sans menacer de poursuites pour tout crime dans lequel il aurait pu être impliqué.

Il est rapporté que l’homme s’est livré à une « panique » avec Diddy et une femme anonyme en mai 2023, environ six mois avant le début de la vague de poursuites pour agression sexuelle contre le patron de Bad Boy.

L’homme aurait déclaré aux procureurs qu’il avait pris l’avion d’Atlanta à Miami pour rencontrer Puffy et la femme pour la séance sexuelle, le magnat aurait regardé et filmé les deux hommes en train de faire l’amour.

Le travailleur du sexe affirme détenir une copie de la vidéo et l’a fournie aux procureurs dans le cadre de leur dossier contre Diddy.

Cela s’ajoute à une collection croissante de preuves déjà en possession des procureurs, qui affirment avoir découvert des images supplémentaires de « panique » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé lors des perquisitions au domicile de Diddy plus tôt cette année.

Les procureurs affirment que ces « freak offs » n’étaient pas des rencontres consensuelles et que Diddy a eu recours à la drogue, à la violence, aux menaces et au chantage pour forcer les femmes à participer, tout en transportant des travailleurs du sexe à travers les frontières de l’État et à l’échelle internationale.

L’homme de 54 ans a été accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

L’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, affirme que toutes les relations sexuelles étaient consensuelles.

Il a dit au Poste de New York: « Ce sont des adultes consensuels qui font ce que font les adultes consensuels. Nous ne pouvons pas être aussi puritains dans ce pays en pensant que le sexe est une mauvaise chose, car si c’était le cas, il n’y aurait plus personne.

Agnifilo a également dit TMZ que Diddy avait hâte de témoigner lors de son prochain procès.

«Je ne sais pas si je peux l’empêcher de témoigner. Je pense qu’il est très désireux de raconter son histoire et je pense qu’il racontera chaque partie de son histoire, y compris ce que vous voyez sur la vidéo », a déclaré l’avocat. « Je m’attends à ce que cela soit expliqué par nous deux. »

La vidéo à laquelle il faisait référence était la séquence choquante de Diddy agressant brutalement sa petite amie de l’époque, Cassie, dans un hôtel en 2016, qui a été divulguée plus tôt cette année et a suscité des excuses de la part du magnat qui avait initialement nié ses allégations d’abus.