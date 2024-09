La casquette Chiefs de Donna Kelce est cousue avec un hommage à la relation entre Taylor Swift et Travis Kelce

Le chapeau d’ouverture de la saison de Donna Kelce comprenait un clin d’œil secret à son fils Travis Kelce et à sa petite amie, Taylor Swift. Getty Images

Le chapeau de match de Donna Kelce ne se démodera jamais.

La mère de Travis Kelce portait une casquette personnalisée en l’honneur de son fils et de sa petite amie, Taylor Swift, lorsque les Chiefs de Kansas City ont joué contre les Ravens de Baltimore pour le match d’ouverture de la saison plus tôt ce mois-ci.

Non seulement le chapeau noir porte le numéro de l’athlète, le 87, et le logo de l’équipe, mais il est brodé de brins de houx et de cosmos blancs.

La casquette a été brodée à la main par un Swiftie et comprend non seulement le numéro de maillot de Kelce mais aussi ses fleurs de naissance respectives et celles de Swift. staten.stitch/Instagram

Donna portait la casquette lors du match du 5 septembre contre les Ravens de Baltimore, avec le maillot de son fils, une veste en jean personnalisée et de nombreux autres accessoires personnalisés. USA TODAY Sports via Reuters Con

Les fleurs sont notamment liées aux mois de naissance respectifs d’octobre et de décembre de Travis et Swift.

Lorsque la créatrice du chapeau, Alexa Pearlmutter, a montré son processus via TikTok le 7 septembre, un utilisateur des réseaux sociaux a posé une question sur le lien avec le mois de naissance.

Pearlmutter a simplement répondu avec un emoji clin d’œil.

Un autre de ses followers a souligné que le chapeau « a touché Taylor » puisque la pop star et Donna ont regardé le match du 5 septembre depuis la même suite du stade Arrowhead – et les deux se sont embrassés après que l’ailier rapproché ait pointé du doigt sa petite amie après avoir fait une grosse prise.

« C’est vraiment fou », a écrit Pearlmutter. « J’espère qu’elle a dit à Donna que c’était mignon. »

Swift, vêtue d’un corset en jean et d’un short, encourageait son homme à côté de sa mère dans une suite. Images de Jay Biggerstaff-Imagn

Avant le match, Donna a assisté au « plus grand tailgate du monde » au stade Arrowhead à Kansas City. Getty Images

L’artiste « honorée » a ensuite donné un aperçu de son processus créatif en écrivant : « Mon idée générale était d’incorporer des fleurs assorties pour les associer au logo asymétrique rouge/blanc et d’intégrer @Travis Kelces #87 dans la conception. »

Lorsqu’on lui a demandé comment Donna en est venue à porter ses œuvres, Pearlmutter a attribué cela au « pouvoir de TikTok ».

Bien que la casquette exacte ne soit pas disponible à l’achat, Pearlmutter possède une boutique Etsy appelée StatenStitch où les fans de Tayvis peuvent mettre la main sur des styles similaires, notamment un chapeau de podcast « New Heights » avec des fleurs vues sur le piano Eras Tour de Swift (242 $) et un bonnet rouge avec le numéro « 87 » brodé et entouré de fleurs similaires (100 $).

La même semaine, Swift a fait la une des journaux pour sa tenue de match : un corset Versace, un short en jean et un sac à main Louis Vuitton noir.

La gagnante du Grammy, âgée de 34 ans, a complété son look avec des bottes marron montantes.

Le frère de Travis, Jason, a pris sa retraite des Eagles de Philadelphie l’année dernière, ce qui permet à Donna d’encourager un peu plus facilement une équipe en 2024. Getty Images

Swift a assisté aux deux premiers matchs à domicile de la saison, mais n’a pas participé au match à l’extérieur du 22 septembre à Atlanta. Le couple est photographié ici à l’US Open le 8 septembre. Annie Wermiel/NY Post

Elle portait les mêmes bottes au-dessus du genou en noir la semaine suivante lorsque les Chiefs ont joué contre les Bengals de Cincinnati, ainsi qu’une robe t-shirt vintage surdimensionnée.

Brittany Mahomes s’est inspirée de son livre pour le match de dimanche contre les Falcons d’Atlanta, la star enceinte associant des bottes de cow-boy rouges à un t-shirt éblouissant.

Swift, notamment, n’a pas assisté au match du week-end – et Travis est depuis devenu viral pour avoir l’air abattu sur la touche en raison de son absence.