La caserne de pompiers de West Kelowna se déplace dans la rue

La caserne de pompiers no 32 à West Kelowna a sa nouvelle maison.

Lors de sa réunion ordinaire du 13 juin, le conseil municipal a confirmé l’emplacement au 860 Anders Road dans le quartier Lakeview Heights.

« Les prochaines étapes que nous prévoyons sont de présenter une analyse de rentabilisation et un plan pour que le conseil donne au personnel des directives sur la façon de procéder et, évidemment, engage la communauté », a déclaré le directeur général Paul Gipps au conseil.

La consultation publique sera approfondie selon Sandy Webster, directeur des initiatives d’entreprise.

« Une fois que nous aurons un peu un cadre sur les finances, la faisabilité du site réel et l’adéquation en termes de plan conceptuel, nous commencerons à travailler avec les parties prenantes du public en termes de conception de bâtiments. »

La consultation comprendra un engagement en ligne, des journées portes ouvertes et des sondages.

« Je sais que la communauté attendra avec impatience les occasions de s’engager au fur et à mesure que nous avancerons », a déclaré le maire Gord Milsom. « Nous attendons un mouvement à ce sujet depuis un certain temps maintenant, c’est donc une excellente nouvelle. »

La salle actuelle est située à seulement 120 mètres sur Ollala Road.

Le chef des pompiers Jason Brolund a déclaré au conseil que pour que le service maintienne son classement d’assurance actuel, les propriétés résidentielles doivent se trouver à moins de huit kilomètres de l’incendie et les propriétés commerciales « Sinon, elles ne sont pas considérées comme protégées par un service d’incendie, les taux d’assurance deviennent beaucoup plus élevés. Il était donc important pour nous de rester à proximité immédiate de la caserne de pompiers actuelle.

