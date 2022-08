La cascade tourne mal, un crocodile coupe le bras de l’homme en deux

Les crocodiles sont des reptiles féroces. Ils sont considérés comme l’un des prédateurs les plus meurtriers. Peu importe où vous le voyez – à la télévision, dans une cage ou ailleurs, vous avez forcément peur quand vous voyez le visage d’un crocodile. Les crocodiles sont des tueurs silencieux. Ils ne réagissent pas du tout tant qu’ils ne sont pas sûrs d’attraper leur proie. Mais une fois qu’ils le sont, rien ne peut les empêcher de traquer leurs proies.

Un tel incident a fait surface sur Twitter où un homme a été attaqué par un crocodile alors qu’il tentait une cascade. La vidéo a été partagée par une femme turque nommée Figen. Partageant la vidéo de 11 secondes sur Twitter, Figen a écrit : “Je ne sais pas quoi te dire mon frère !”,

La vidéo montre un homme, qui semble être le gardien d’un parc à crocodiles, essayant de mettre sa main dans la bouche du crocodile. Le crocodile est assis là, la bouche grande ouverte, et le gardien essaie d’effectuer une cascade et met sa main droite dans la bouche de l’animal. Cependant, la cascade tourne mal lorsque le crocodile ferme la bouche en emprisonnant la main du gardien dans sa bouche. Dès qu’elle emprisonne la main, la bête se retourne plusieurs fois pour arracher la main du corps.

Je ne sais pas quoi te dire frère !pic.twitter.com/oYoE2zRoHc — Figen (@TheFigen) 11 août 2022

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir la main du gardien déchirée et sa chair exposée. La vidéo a été partagée le 12 août et depuis lors, elle est devenue virale avec plus de 1,95 lakh vues. Il a plus de 1900 likes et les gens dans la section des commentaires ont appelé le gardien stupide pour l’avoir fait. L’un d’eux a également partagé un autre incident en Thaïlande qui a été rapporté par The Dailymail. Les utilisateurs ont suggéré que de tels incidents se produisent souvent en Thaïlande car le pays est réputé pour ses parcs à crocodiles. Quelques autres ont également partagé des vidéos similaires où les gens essayaient de faire quelque chose d’assez stupide qui allait évidemment les amener à se retrouver avec de graves blessures.

Figen compte plus de 8 millions d’abonnés sur Twitter et est connu pour partager des vidéos originales, étranges et dérangeantes d’incidents qui suscitent l’intérêt des téléspectateurs sur les plateformes de médias sociaux.

