La cascade frontalière du Texas est basée sur une théorie juridique confédérée

Un affrontement entre le Texas et l’administration Biden sur la question de savoir qui contrôle la frontière entre le Texas et le Mexique continue de s’intensifier cette semaine alors que les responsables fédéraux se mobilisent à nouveau. exigé l’État donne aux agents de la patrouille frontalière l’accès à un parc qui est un couloir populaire pour les migrants souhaitant entrer illégalement aux États-Unis.

Cela fait suite à une récente décision de la Cour suprême décisionlorsque le tribunal a autorisé fonctionnaires fédéraux pour démanteler un grillage le long de la frontière, déclenchant une bataille juridique initiée par le Texas. Le Texas a fait valoir que cette action, visant à aider les migrants, porte atteinte à la souveraineté de l’État et porte atteinte aux mesures de sécurité du Texas.

En réponse à cette décision, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié un lettre faisant valoir que le Texas a le droit de contrôler la frontière et qu’elle remplace le contrôle du gouvernement fédéral. L’accusation d’Abbott selon laquelle le gouvernement fédéral aurait violé la Constitution en ayant « rompu le pacte entre les États-Unis et les États-Unis » est presque identique à la déclaration de sécession de la Caroline du Sud en 1860.

En outre, la lettre d’Abbott épouse la théorie marginale du droit constitutionnel connue sous le nom de «théorie compacte», popularisé par les États confédérés pendant la guerre civile et prise en charge par le président confédéré Jefferson Davis.

Cette théorie postule que les États-Unis ont été formés par un pacte convenu par les États, le gouvernement fédéral étant une création des États. Toutefois, cette vision entre en contradiction avec l’idée largement admise théorie du contrat social, qui affirme que le gouvernement fédéral tire son autorité du consentement du peuple et non des États. La Cour suprême a toujours rejeté théorie du pacte, la jugeant illégitime et incompatible avec le droit constitutionnel.

Au cœur de ce qui se passe à la frontière sud se trouve la question : le gouvernement fédéral a-t-il le pouvoir de réglementer l’accès aux frontières du Texas ? La réponse est sans équivoque, oui.

L’adhésion du Texas à la théorie du pacte et son affirmation selon laquelle le gouvernement de l’État peut remplacer l’autorité fédérale contredisent directement l’arrêt historique de la Cour suprême de McCulloch c.Maryland (1819).

Peu de temps après la ratification de la Constitution en 1788, un débat national controversé a éclaté concernant la nécessité d’une banque nationale. Des années plus tard, en 1819, le Maryland a allégué que James McCulloch (le caissier de la première banque fédérale des États-Unis) n’avait pas payé un impôt d’État imposé à la banque. Le Maryland a fait valoir que le gouvernement fédéral n’avait pas le pouvoir de créer une banque parce que cela n’était pas explicitement mentionné dans le document. Article 1, article 8également connu sous le nom de Clause nécessaire et appropriée de la Constitution.

Cette clause énumère le pouvoir accordé au gouvernement fédéral des États-Unis par la Constitution ; il énumère des choses comme fournir et entretenir une marine, établir et collecter des impôts et établir des bureaux de poste et des routes. Le Maryland a tenté de faire valoir que rien n’était explicitement indiqué que les États-Unis avaient le pouvoir de créer une banque fédérale et que le gouvernement n’avait que le pouvoir de faire ce qui était « nécessaire ».

En réponse, le juge en chef John Marshall a rendu un avis fondateur, invoquant la clause nécessaire et appropriée pour affirmer l’autorité du Congrès à poursuivre des objectifs dans le cadre de la Constitution. L’interprétation de Marshall rejetait la vision étroite du Maryland sur la clause.

Au lieu de cela, Marshall a déclaré que la clause permettait au Congrès de rechercher un objectif tout en exerçant ses pouvoirs énumérés dans la Constitution, à condition que la Constitution n’interdise pas cet objectif. Maréchal déclaré« Que la fin soit légitime, qu’elle soit dans le cadre de la Constitution, et tous les moyens appropriés, clairement adaptés à cette fin, qui ne sont pas interdits, mais conformes à la lettre et à l’esprit de la Constitution, sont Constitutionnel.”

Quel rapport avec ce qui se passe au Texas ?

Depuis McCulloch et les arrêts ultérieurs de la Cour suprême, il a été établi que les lois des États ne peut pas supplanter l’autorité fédérale. De plus, bien que le contrôle de l’immigration et des frontières ne soit pas explicitement énuméré dans l’article 1, section 8, il est considéré comme un pouvoir du gouvernement national hors de portée de l’ingérence de l’État.

L’invocation par le gouverneur Abbott de l’idéologie confédérée et son mépris du précédent de la Cour suprême menacent de saper les principes constitutionnels établis et les pouvoirs fédéraux. En contestant la décision de la Cour suprême et en cherchant à annuler la décision McCulloch, le Texas risque de détruire des décennies de précédent juridique et de remettre en question la structure fondamentale du gouvernement américain.

La position frontalière du Texas remet en question l’autorité du gouvernement fédéral et va à l’encontre d’un précédent historique. Il est essentiel de garantir que les principes de la Constitution soient respectés et que l’État de droit soit respecté à mesure que la situation évolue. Lorsque des États refusent d’accepter les décisions de la Cour suprême avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, cela mine et affaiblit l’État de droit.