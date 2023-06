« La cascade de YouTuber en voiture tue un garçon de cinq ans et laisse sa mère et sa sœur de quatre ans à l’hôpital »

Un YouTuber italien au volant d’un SUV Lamborghini loué dans le cadre d’une cascade sur les réseaux sociaux s’est écrasé dans une voiture Smart à Rome, tuant un garçon de cinq ans et blessant sa mère et sa sœur de quatre ans.

Matteo Di Pietro, 20 ans, aurait conduit la Lamborghini Urus bleue avec quatre autres YouTubers comme passagers lorsqu’il s’est écrasé de front avec le Smart Farfour de la famille vers 16 heures mercredi.

Manuel Proietti, cinq ans, a été transporté d’urgence dans un hôpital d’Ostie aux côtés de sa mère et de sa sœur, mais le petit garçon est décédé peu de temps après.

La mère de Manuel, Elena Uccello, 29 ans, est toujours soignée à l’hôpital pour ses blessures tandis que sa sœur de quatre ans, qui n’a pas été nommée, a été libérée sous la garde de ses grands-parents paternels.

Les habitants affirment que les YouTubers du SUV avaient tenté de dépasser une voiture à grande vitesse tout en narguant d’autres conducteurs dans le cadre d’une cascade sur les réseaux sociaux avant de s’écraser de front avec la voiture intelligente de la famille après qu’Elena ait récupéré ses enfants à la maternelle.

À peine deux heures avant l’accident, l’influenceur des médias sociaux Vito Loiacono, qui était passager de la Lamborghini, avait publié une vidéo sur son TikTok se moquant des voitures intelligentes pour être bon marché par rapport à sa voiture de sport de location.

‘Cette femme dans la voiture intelligente, qu’est-ce qu’elle fait ? Bonjour amour, votre voiture coûte 300 euros, d’occasion, de Concad (magasin de détail italien). Le mien coûte un milliard, il vaut autant qu’Amazon », déclare Loiacano dans la vidéo depuis l’intérieur de la Lamborghini.

Quelques heures plus tard, Loiacano a rejoint le pilote Di Pietro et trois autres YouTubers, qui comptent plus de 600 000 abonnés, pour une cascade dans la Lamborghini. C’est au cours de ce trajet fatidique qu’ils ont percuté la voiture d’Elena, tuant son fils de cinq ans et blessant sa fille de quatre ans.

Les habitants ont déclaré avoir entendu un « coup terrifiant » lorsqu’ils ont découvert qu’un homme prodiguait les premiers soins à Manuel sur les lieux de l’accident.

« J’étais chez moi quand j’ai entendu une détonation terrifiante et je suis sorti. En quelques minutes, de nombreuses personnes sont venues et il y avait un garçon qui prodiguait les premiers soins à l’enfant, essayant de lui faire le bouche-à-bouche », a déclaré un habitant. Il Messaggero. « Je ne pouvais pas m’approcher parce que c’était une scène horrible. »

Sur le trottoir à côté du site de l’accident, il y a encore des morceaux de la carrosserie bleue de la Lamborghini qui ont été coupés du SUV par le simple impact de l’accident.

Cinq de ceux à l’intérieur du SUV appartenaient au groupe appelé « The BorderLine ». Les YouTubers avaient participé à un défi sur les réseaux sociaux qui voit des influenceurs participer à des cascades dans le but de gagner des prix, rapporte Corriere della Sera.

Ils avaient tenté de passer 50 heures d’affilée dans le véhicule de luxe.

Les procureurs de Rome enquêtent sur Di Pietro pour homicide au volant et blessures graves tandis que la police de la circulation tente de déchiffrer qui filmait les cascades depuis l’intérieur de la Lamborghini.

Ils ont saisi les téléphones des cinq YouTubers, qui appartiennent au groupe TheBorderline.

Les YouTubers ont documenté leurs défis sur les réseaux sociaux et dans une vidéo, Loiacono a été vu en train d’embrasser la Lamborghini avant de dire : « Je suis le protagoniste de Fast & Furious ». A quoi sert ce levier ? C’est pour aller dans l’espace.

Les premiers rapports avaient suggéré que Loiacono conduisait la Lamborghini au moment de l’accident, mais il a été confirmé plus tard que Di Pietro était au volant.

Peu de temps après l’accident, Loiacono a écrit sur un post Instagram : « Le traumatisme que je vis est indescriptible. Je veux juste dire que je n’ai jamais été au volant et que je suis très proche de la famille de la victime.

Alors que la nouvelle de l’accident est apparue, le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini a déclaré que les récidivistes qui causent des accidents mortels devraient perdre leur permis de conduire à vie.

Salvini a déclaré aujourd’hui: “ Un garçon de cinq ans est décédé juste à l’extérieur de Rome, apparemment un défi sur les réseaux sociaux impliquant cinq YouTubers dans une Lamborghini avait lieu et ils ont écrasé cet enfant.

« Si vous êtes un récidiviste et que vous prenez la vie d’une personne parce que vous êtes un imbécile au volant, vous ne voyez pas votre permis pour le reste de votre vie, ce n’est pas comme si je le suspendais pendant quelques mois. »

Alessio D’Amato, conseiller régional du Latium, a déclaré que les comptes de médias sociaux des personnes impliquées dans l’accident devraient être fermés immédiatement.

« Aujourd’hui, je me joins à la douleur de la famille du petit Manuel, en espérant que sa mère et sa petite sœur pourront bientôt récupérer, conscient que l’immense douleur des parents ne pourra pas guérir », a déclaré D’Amato.