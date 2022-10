La cascade de feu d’un homme tourne horriblement mal, la barbe en flammes

Nous avons tous apprécié les cascades de feu d’un cascadeur dans un cirque ou d’un barman dans un spectacle de club chic. Mais que se passe-t-il si on le fait sans pratique ni expérience ? On peut avoir de la chance de passer à travers mais parfois ça tourne terriblement mal. Les humains ont tendance à faire souvent de telles choses et les plateformes de médias sociaux sont un référentiel de ces vidéos.

Une vidéo d’un homme essayant de montrer une cascade de feu, qui tourne terriblement mal, est virale. Le clip désormais viral montre un homme debout sur une plate-forme plus élevée et a un bâton avec du feu. Il prend ensuite une gorgée d’essence et la souffle violemment vers le feu. Alors qu’il jette le bâton de feu sur le sol en quelques secondes, sa barbe prend feu. Dans la vidéo, alors que la barbe s’enflammait, des personnes se tenant autour de lui se sont précipitées pour l’aider immédiatement.

Les gens l’ont giflé plusieurs fois pour éteindre le feu. L’un d’eux a même glissé sur la table placée plus bas alors qu’il se précipitait pour aider. Cependant, le lieu et l’heure exacte n’ont pas été mentionnés dans la vidéo.

Les cyber-internautes ont critiqué l’homme pour avoir fait un coup aussi mortel. “Itna risk lete hi kyun ho jisse khud ko nuksaan ho”, a écrit l’un d’eux. Un autre utilisateur a ajouté: “Bahut hi Khatarnak cascadeur Hai Har Kisi Ko yah nahin karna chahie.” De nombreux utilisateurs ont laissé tomber des emojis de visage en forme de larme dans la section des commentaires.

La vidéo a dépassé les 12,2 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Récemment, un jeune de 18 ans a subi de graves brûlures après que sa coupe de cheveux au feu ait terriblement mal tourné dans un salon de la ville de Vapi, dans le district de Valsad, dans le Gujarat. Le coiffeur n’a pas pu contrôler les flammes tandis que la coupe de cheveux et le haut du corps du garçon ont été gravement brûlés.

