La Casa Catedral utilise des blocs personnalisés pour son aspect monolithique

Situé à Santiago de Querétaro, au Mexique, Maison Cathédrale est un projet architectural audacieux de Laboratoire d’Architectured’une superficie de plus de 8 600 pieds carrés. Le projet met l’accent sur la matérialité, en mettant l’accent sur l’efficacité économique et la durabilité, tout en adoptant une approche de conception distinctive qui s’harmonise avec son environnement naturel.

De face, la Casa Catedral semble être une structure monolithique sans vue sur l’intérieur. En faisant le tour, la maison s’ouvre sur des murs de fenêtres et des espaces extérieurs qui s’étendent depuis les pièces intérieures. La résidence est constituée de blocs conçus sur mesure Conçus pour servir à la fois d’éléments structurels et esthétiques. Inspirés par la forme de lingots allongés, ces blocs ont été méticuleusement développés pour minimiser la séparation verticale et mettre en valeur les lignes horizontales. L’incorporation d’un système de rainures et languettes assure un alignement précis et une stabilité structurelle, tandis que les cavités des blocs permettent l’intégration transparente des systèmes électriques et de plomberie, améliorant à la fois la fonctionnalité et l’efficacité du bâtiment.

L’agencement est organisé selon un axe linéaire, avec quatre volumes distincts reliés entre eux par un couloir central. Cette configuration sépare astucieusement les espaces publics et privés, garantissant à la fois un sentiment d’intimité et d’ouverture. L’orientation réfléchie du bâtiment tire pleinement parti de sa position orientée au sud-est, offrant une vue imprenable sur le paysage du canyon environnant et favorisant une connexion étroite avec l’extérieur.

Le volume central de liaison constitue le cœur de la résidence, avec une entrée à double hauteur et un escalier qui créent un espace accueillant et dynamique. Cette zone utilise des éléments en verre teinté pour refléter la verdure environnante, brouillant encore plus la frontière entre les environnements intérieurs et extérieurs.

Au rez-de-chaussée, le volume principal abrite des espaces communs tels que le salon et la salle à manger en contrebas, qui s’ouvrent harmonieusement sur une terrasse et un jardin. Le niveau supérieur abrite la suite principale, dotée d’un dressing et d’un jardin privé, créant ainsi un refuge isolé au sein de la maison. Les trois autres volumes abritent diverses fonctions, notamment un bureau, des chambres d’amis, une salle de sport et des chambres secondaires. Ces espaces sont soigneusement agencés pour maximiser l’intimité et la lumière naturelle, en utilisant de la verdure verticale et des treillis pour former un sentiment de division sans avoir besoin de murs mitoyens.

La résidence utilise un placement stratégique de murs porteurs et de grilles pour atténuer l’exposition solaire et optimiser la ventilation, réduisant ainsi le besoin de systèmes de refroidissement artificiel et favorisant les économies d’énergie. La façade donnant sur le jardin s’ouvre sur le paysage luxuriant, favorisant un lien fort avec la nature, tandis que la façade donnant sur la rue reste plus fermée, garantissant l’intimité et un éclairage naturel contrôlé.

Pour en savoir plus sur Laboratorio de Arquitectura, suivez-les sur Instagram ici.

Photographie par Ariadna Polo.