La Casa Batlló d’Antoni Gaudí recouverte d’œuvres d’art de Sofia Crespo basées sur l’IA | Nouvelles

La Casa Batlló d’Antoni Gaudí à Barcelone a accueilli ce week-end une importante œuvre de projection mapping de Sofia Crespo. Titré Structures de l’êtrel’événement a attiré 95 000 visiteurs lors de sa diffusion les 27 et 28 janvier.

Crédit image : Claudia Maurino

Crédit image : Claudia Maurino

Créé par Crespo avec la musique de Robert M. Thomas, le projet est décrit par les organisateurs comme « un cadre spectaculaire qui a plongé le public dans la nature contenue à l’intérieur de la Casa Batlló ainsi que dans l’univers créatif de Gaudí ». Créé avec l’aide de l’intelligence artificielle et du Barcelona Supercomputer Center, le projet a utilisé des données sur le comportement des courants marins.

Crédit image : Claudia Maurino

Crédit image : Claudia Maurino

L’œuvre s’appuie sur l’intérêt de Crespo pour les limites de la perception humaine, en plus de ses recherches sur les propres sources d’inspiration de Gaudí. La méthodologie résultante a permis à Crespo d’utiliser des réseaux de neurones artificiels pour extraire des modèles visuels à partir de données inspirées des fonctions d’apprentissage du cerveau, en entraînant les réseaux sur les formes naturelles utilisées par Gaudí dans la Casa Batlló et dans d’autres œuvres, en les faisant interagir avec des numérisations 3D de la façade.

Crédit image : Claudia Maurino

Crédit image : Claudia Maurino

L’enquête de Crespo sur la conception de Gaudí et ses inspirations a été fusionnée avec une analyse des espèces et des éléments présents dans le bâtiment lui-même, depuis les êtres vivants jusqu’aux minéraux et coquillages utilisés dans les matériaux de construction. Le résultat est ce que les organisateurs appellent « une exploration contemplative de la biodiversité et un voyage immersif à travers les matériaux, les êtres et les phénomènes naturels qui ont propulsé la créativité de Gaudí ».

Crédit image : Claudia Maurino

Crédit image : Claudia Maurino

“Le grand défi a été de transmettre les inspirations de Gaudí sur une façade qui a beaucoup de personnalité et des détails complexes”, a déclaré Crespo à propos du projet. «Je voulais capturer sa façon de travailler et de penser, y compris les matériaux, la symbologie et sa dimension plus spirituelle. Ce fut un projet fascinant sur lequel travailler car il englobe l’art et la technologie, l’héritage culturel de Barcelone et un créateur dont le travail reste vivant et constamment réinterprété par les artistes.

Crespo a été le deuxième artiste en résidence à participer à l’initiative plus large connue sous le nom de programme Héritage de demain, qui « invite les artistes partageant certaines des qualités visionnaires de Gaudí à créer de nouvelles œuvres d’art inspirées de son œuvre, propulsant ainsi son héritage dans le futur ». L’artiste en résidence 2022-2023 était Refik Anadol, dont la projection Architecture vivante a attiré 65 000 visiteurs en 2023.