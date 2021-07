La Casa Amor de Love Island revient – ​​mais un couple sera DUMPED avant même qu’il ne commence

Les fans de LOVE Island se réjouissaient sur leurs canapés lorsqu’il a été révélé que Casa Amor, qui brisait les relations de la série, faisait son retour.

La scène explosive du spectacle voit les couples se séparer dans l’espoir qu’ils s’égareront lorsqu’ils seront présentés avec un tas de nouveaux célibataires torrides.

4 La célèbre Casa Amor de Love Island fait son retour la semaine prochaine

Les filles ou les garçons sont emmenés dans la villa séparée – dont le nom signifie Love House en espagnol.

Mais avant que le plaisir ne commence, un couple risque d’être complètement largué de l’île.

Abigail et Tyler ainsi que leurs autres moitiés Toby et Kaz ne sont pas inclus dans le vote.

L’animateur Iain Stirling a révélé que les téléspectateurs devraient voter pour leur couple préféré – ceux ayant le moins de votes devant être expulsés.

Casa Amor est susceptible de tester les personnages les plus forts de la villa, notamment Jake Cornish et Liberty Poole – qui hier soir sont officiellement devenus petite amie et petit ami.

Faye Winter et Teddy Soares et Liam Reardon et Millie Court sont également très solides et seront certainement mis au défi.

Ce soir, les téléspectateurs ont eu un premier aperçu de la nouvelle Casa Amor, dont The Sun a révélé qu’elle était en construction frénétique ces derniers jours.

Iain a présenté la villa – qui est différente de celle à laquelle les téléspectateurs seront habitués – en disant: « Préparez-vous pour Casa Amor. »

Les fans craignaient qu’il ne soit supprimé après son exclusion des versions américaine et sud-africaine de la série.

4 Quelques secondes de la nouvelle Casa Amor ont été diffusées à la fin de l’épisode d’hier soir

4 Il y a une grande enseigne au néon à la maison de Majorque, ce qui sera nouveau pour les téléspectateurs