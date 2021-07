La cartouche de jeu The Legend of Zelda se vend pour Rs 6,4 crore aux enchères

Une cartouche scellée de The Legend of Zelda pour l’ancienne console Nintendo NES s’est vendue pour un montant record mondial de 870 000 $ (6,4 crore Rs), a annoncé vendredi la maison de vente aux enchères Heritage Auctions dans un communiqué.

La cartouche, datée de 1987, est toujours dans son emballage d’origine et l’emporte sur le précédent record mondial de vente d’un jeu vidéo – 660 000 $ pour une cartouche Super Mario Bros 1986 vendue en avril – selon la maison de vente aux enchères.

Le jeu était le « chef-d’œuvre » d’une vente de 443 lots qui se déroule jusqu’à dimanche, a déclaré à l’AFP Eric Bradley, porte-parole de la société basée à Dallas.

La maison de vente aux enchères n’a pas révélé l’identité de l’acheteur.

Mêlant aventure, action et exploration dans un univers magique, Zelda est l’un des titres les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo et l’une des séries les plus connues de Nintendo.

Les jeux vidéo rétro sont devenus de plus en plus populaires auprès des collectionneurs nostalgiques ces dernières années, faisant grimper les prix des consoles et des cartouches à l’ancienne aux enchères.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici