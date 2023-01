La cartographie par satellite découvre une nouvelle colonie de manchots empereurs

L’année dernière, le Fish and Wildlife Service des États-Unis a placé les manchots empereurs sur sa liste des espèces menacées.

La cartographie par satellite a découvert une autre nouvelle colonie de manchots empereurs très menacés en Antarctique.

Le nombre total de sites de reproduction connus de manchots empereurs autour de la côte de l’Antarctique est désormais de 66.

L’espèce de manchot est menacée d’extinction en raison du changement climatique et de la perte de glace de mer.

La technologie de cartographie par satellite a découvert une autre nouvelle colonie de manchots empereurs très menacés en Antarctique, ont révélé des chercheurs vendredi.

La découverte, annoncée par le British Antarctic Survey (BAS) pour marquer la Journée de sensibilisation aux pingouins, porte à 66 le nombre total de sites de reproduction connus de manchots empereurs autour de la côte antarctique.

Il s’agit du dernier d’une série de sites de reproduction de manchots empereurs détectés à l’aide de la technologie satellitaire.

Les oiseaux, qui sont endémiques à l’Antarctique et la plus grande des 18 espèces de manchots à environ 1,2 mètre de haut, font face à une annihilation presque complète en raison du changement climatique et de la perte de glace de mer.

L’année dernière, le US Fish and Wildlife Service a placé les manchots empereurs, qui ont besoin de glace de mer pour se reproduire, sur sa liste d’espèces menacées, qualifiant cette décision de “sonnette d’alarme” et “d’appel à l’action”.

Des projections récentes suggèrent que dans le cadre des tendances actuelles au réchauffement, 80 % des colonies seront quasi éteintes d’ici la fin du siècle.

Les scientifiques du BAS ont découvert le dernier site, qui abrite environ 500 oiseaux, en identifiant des signes d’excréments de manchots, connus sous le nom de guano, sur le paysage de Verleger Point dans l’Antarctique occidental.

Le guano colore en brun la neige et le terrain rocheux et est facile à repérer, tandis que les oiseaux incapables de voler eux-mêmes sont trop petits pour être vus depuis les satellites.

‘Bonnes nouvelles’

Les chercheurs ont étudié les images de la mission satellite Copernicus Sentinel-2 de l’UE et les ont comparées avec des images haute résolution du satellite MAXAR WorldView3.

Peter Fretwell, qui étudie la faune depuis l’espace au BAS et était l’auteur principal de la recherche révélant la découverte, l’a qualifiée de “passionnante” mais a averti que le risque existentiel pour les oiseaux demeurait.

“Bien que ce soit une bonne nouvelle, comme beaucoup de sites récemment découverts, cette colonie est petite et se trouve dans une région gravement touchée par la récente fonte de la banquise”, a-t-il déclaré.

Les manchots empereurs se trouvent dans des zones très difficiles à étudier car elles sont éloignées, inaccessibles et extrêmement froides, avec des températures descendant jusqu’à moins 60 degrés Celsius, selon le BAS.

Ses chercheurs recherchent depuis 15 ans de nouvelles colonies en recherchant sur des images satellites le guano de manchots.

La technologie a également aidé le BAS à détecter un échec de reproduction “catastrophique” parmi la deuxième plus grande colonie d’empereurs en Antarctique entre 2016 et 2019.

Presque tous les poussins nés au cours des trois années sont morts alors que leur habitat glacé de l’Antarctique rétrécissait en raison d’un temps anormalement chaud et orageux brisant la glace de mer critique.

Les empereurs sont devenus célèbres dans le monde entier avec un documentaire de 2005, “March of the Penguins”, dépeignant leur randonnée annuelle à travers les déserts glacés, et le film d’animation de 2006 “Happy Feet”.