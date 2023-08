La carte The Gathering Wilds of Eldraine se révèle

Sauvages d’Eldrainele dernier ensemble de Magie : Le Rassemblementinvoque une sensation de livre de contes aux côtés méchanceté fantastique. Lors d’une conférence de presse, la responsable principale des communications de Wizards of the Coast, Elizabeth Stewart, a déclaré que l’ensemble prend « des tropes de conte de fées universels et subvertit les attentes ». Roy Graham, concepteur du jeu et responsable de l’histoire de Sauvages d’Eldraineet Ian Duke, le principe designer de jeuétaient également là pour expliquer ce qui se passait.

Sauvages d’Eldraine s’aventure au-delà de la portée originale du mythe d’Eldraine, qui avait ses racines dans la chevalerie et Arthuriana, et se dirige vers la nature, un décor décrit comme un «paysage de conte de fées» plein de géants, de sorcières, de fées et même d’hommes en pain d’épice vivants.

Essentiellement, Sauvages d’Eldraine est le premier ensemble d’un arc d’histoire de plusieurs années, un peu comme l’invasion Phyrexian. Si vous êtes perdu après l’arc de Phyrexia et que vous souhaitez vous rattraper ? il y a un gratuit livre électronique pour ça. Bien qu’Elesh Norn n’ait peut-être pas réussi à envahir le multivers dans l’arc de Phyrexia, les conséquences de cette invasion se font « ressentir » dans ce nouvel ensemble. Selon les concepteurs, le multivers est à la fois « guérissant et blessant », et Eldraine est le premier avion à être exploré à la suite de la bataille.

L’une des « conséquences » de l’invasion Phyrexian était une malédiction du sommeil qui a endormi les envahisseurs. Mais la malédiction s’est poursuivie et « a dépassé le contrôle » de son artisan d’origine. Les jumeaux Will et Rowan sont désormais des créatures légendaires et (avec des alignements de couleurs opposés) tentent de réunir Eldraine, soit par la diplomatie, soit par la force. Ils ont perdu leur « étincelle » et ne sont plus des planeswalkers. Il y a cinq chapitres de l’histoire d’Eldraine maintenant disponible sur le site.

En ce qui concerne certains mécanismes et cartes spécifiques ramenés, les cartes Aventure reviennent, où vous pouvez lancer une carte deux fois – une fois pour un éphémère ou un rituel, et une seconde fois pour une créature ou un permanent. Certaines cartes Aventure sont désormais de couleur différente, ce qui signifie que l’aventure instantanée ou rituelle est d’une couleur différente de la carte elle-même. (Dragon décadent et Familier gambader dans ce diaporama qui suit sont des exemples.)

L’une des nouvelles cartes introduites pour Sauvages d’Eldraine sont des rôles. Ce sont des jetons d’aura qui permettent à une carte d’enchanter une autre créature, lui donnant de nouvelles capacités – la plupart sont positives, et elles sont créées par diverses cartes de créature, comme Syr Armont le Rédempteur. Un nouveau mécanisme, qui est une torsion sur le Kicker, est Bargain, où au lieu de payer du mana supplémentaire, les joueurs devront sacrifier l’une de leurs cartes permanentes sur le terrain pour obtenir des avantages supplémentaires. Le nouveau mécanisme final est Celebration, comme on le voit sur Cendre, briseur de fête, qui donne des bonus lorsque plusieurs permanents arrivent sur le champ de bataille.

Chacune des 10 paires bicolores (rouge/vert, bleu/blanc, etc.) est associée individuellement à une histoire de conte de fées classique et présente des créatures légendaires qui soulignent cette inspiration. Rouge/Vert est le Petit Chaperon Rouge, Blanc/Noir est Blanche-Neige, Vert/Bleu est Jack et le Haricot Géant, et ainsi de suite. Les concepteurs ont décidé de ces histoires dès le début afin de coordonner la mécanique, l’art et le type d ‘«histoire» que chaque jeu bicolore racontera.

De plus, avec l’art pour Sauvages d’Eldraine, il y aura des cartes Enchanting Tales dans chaque brouillon, ensemble et booster de collection. Ce sont des cartes d’enchantement préférées des fans « non standard légales » qui ont une bordure unique et une illustration d’enchantement. Les exemples de ce diaporama incluent Curiosité, Grand Auramancy, et Doubler la saison. Des cadres de contes supplémentaires seront sur les aventures, comme sur Somnophage cruelque l’on peut trouver dans les boosters de brouillon, d’ensemble et de collection.

Les terrains d’art complets seront également disponibles dans les boosters de brouillon, d’ensemble et de collection. Il y aura également des versions animées sans bordure des illustrations, y compris Nécropotence et Voies de fait aggravées. Il existe également un traitement spécial « feuille de confettis » pour les cartes d’enchantement d’anime sans bordure, qui ne se trouveront que dans les boosters de collection.

Aperçu d’une sélection de cartes de Magie : les étendues sauvages d’Eldraine dans le diaporama suivant. L’ensemble aura ses événements avant-première le 1er septembre dans les magasins de jeux locaux, puis il sera mis en vente le 8 septembre.