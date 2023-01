La carte révèle quelles régions du Royaume-Uni ont le plus et le moins de regrets à propos du Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les circonscriptions qui ont le plus voté pour ou contre le Brexit sont toujours ancrées dans leurs opinions près de sept ans, malgré le changement d’humeur national, selon des recherches.

Bristol West, selon une enquête, est la circonscription où la plupart des électeurs ont regretté que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne – ayant eu l’une des parts de vote restantes les plus élevées de 79,3% en 2016.

Le sondage UnHerd Britain a révélé que 69% des électeurs de Bristol West étaient d’accord avec l’affirmation “La Grande-Bretagne a eu tort de quitter l’Union européenne”, 50% étant “tout à fait d’accord” et 19% “moyennement d’accord”. Ce chiffre était bien supérieur à la moyenne nationale, qui affichait 37 % fortement d’accord et 17 % légèrement d’accord.

Edinburgh South, Streatham, Manchester (Witherington) et Islington North – où Jeremy Corbyn est député – étaient les autres circonscriptions parmi les cinq premières, ayant toutes enregistré des votes élevés en 2016.

Pendant ce temps, Boston et Skegness, qui ont recueilli 75,6% des voix lors du référendum en faveur du Brexit – le plus élevé du Royaume-Uni – ont connu le moins de regrets parmi les électeurs.

UnHerd a constaté que 32% des résidents de la limite du siège du Lincolnshire étaient «fortement en désaccord» avec la même déclaration et 9% «légèrement d’accord». South Holland and the Deepings, Louth and Horncastle, South West Norfolk – la circonscription de Liz Truss – et Penrith figuraient également dans les cinq premières places pour montrer le moins de regrets du Brexit après avoir également fortement voté le congé en 2016.

Plus tôt ce mois-ci, une enquête Savanta pour L’indépendant a montré que 65% des participants britanniques estimaient qu’il devrait y avoir un deuxième référendum. Chris Hopkins, de Savanta, a déclaré : « Il est difficile d’imaginer que le fait d’être dans l’UE résoudrait les problèmes économiques actuels du pays », ajoutant : « mais les perceptions comptent ».

La députée de Bristol West, Thangam Debbonaire, était une partisane du Remain mais s’est distanciée d’une campagne pour un deuxième référendum, suscitant les critiques des démocrates libéraux locaux. Mme Debbonaire a déclaré à l’époque: «J’ai fait campagne pour rester, mes électeurs ont voté pour rester et je suis d’accord avec eux. La plupart d’entre eux veulent encore rester membre à part entière de l’Union européenne. Moi aussi – [but] ce n’est pas ce qui se passe.

On a demandé aux électeurs : « La Grande-Bretagne a eu tort de quitter l’Union européenne ». Les zones en vert foncé représentent les zones où les personnes ont dit « tout à fait d’accord » tandis que le violet foncé représente les zones où les personnes sont fortement en désaccord. (UnHerd Grande-Bretagne)

Les dix premières circonscriptions à regretter le Brexit

Bristol Ouest Édimbourg Sud Streatham Manchester, Withington Islington Nord Tonner Édimbourg Nord et Leith Glasgow Nord Hornsey et Wood Green Hackney North et Stoke Newington

Les dix premières circonscriptions qui regrettent le moins le Brexit