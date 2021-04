L’AMÉRIQUE a subi 54 tirs de masse au cours du mois dernier, car un animateur de CNN affirme qu’il existe une «situation de tir actif aux États-Unis».

Les statistiques choquantes ont été révélées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu lors d’un changement de quart de nuit de FedEx à Indianapolis, dans l’Indiana, tuant au moins huit personnes avant de retourner l’arme contre lui-même.

Lisez notre blog en direct de tir Fedex ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour …

Brandon Scott Hole, 19 ans, a été nommé suspect par la police dans la fusillade de masse à Indianapolis Crédit: AP

Le président Joe Biden, évoquant les derniers meurtres ainsi que la récente éruption de fusillades de masse, a déclaré dans un communiqué: «La violence armée est une épidémie en Amérique. Mais nous ne devons pas l’accepter. Nous devons agir. »

« Trop d’Américains meurent chaque jour des suites de la violence armée », a déclaré Biden dans un communiqué écrit. « Cela tache notre caractère et perce l’âme même de notre nation. »

«Nous pouvons et devons faire plus pour agir et sauver des vies», a-t-il ajouté.

Au moins 37 personnes sont mortes dans six fusillades de masse aux États-Unis depuis le début du mois de mars.

Les archives de la violence armée indiquent que 147 fusillades de masse ont eu lieu jusqu’à présent en 2021.

Une fusillade de masse est définie où au moins quatre personnes sont tuées.

Plus tôt ce mois-ci, le président Biden a déployé un certain nombre de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu dans le but d’arrêter «l’épidémie».

Il y a eu 54 fusillades de masse au cours du mois dernier

Voici quelques-unes des récentes fusillades de masse

Indiana – 15 avril

Au moins huit personnes ont été tuées et cinq autres blessées Crédit: AP

La police a nommé le suspect Brandon Scott Hole, âgé de 19 ans, après que le FBI a fouillé son domicile vendredi matin.

On pense qu’il a pris d’assaut le centre des opérations de FedEx Ground Plainfield vers 23 heures, tuant au moins huit personnes et en blessant cinq autres.

L’adolescent a par la suite été retrouvé mort, ayant apparemment retourné l’arme contre lui-même, a indiqué la police.

Le motif de ses actes n’a pas encore été donné.

Texas – 8 avril

Une personne est décédée et quatre autres ont été grièvement blessées dans la fusillade au Texas Crédit: AFP

Larry Bollin, 27 ans, est accusé d’avoir tué Timothy Smith et blessé six autres personnes à l’usine de Kent Moore Cabinets où il travaillait à Bryan.

L’avocat de Bollin a déclaré que la fusillade mortelle avait été provoquée par le harcèlement au travail.

Il est actuellement en détention.

Rock Hill, Caroline du Sud – 7 avril

Phillip Adams de la NFL aurait tué la famille Crédit: AP

L’ancien joueur de la NFL Phillip Adams aurait tiré sur six personnes.

Robert Lesslie, un éminent médecin, a été tué avec sa femme, deux de leurs petits-enfants et deux techniciens en climatisation qui travaillaient à leur domicile.

Adams s’est également suicidé.

Son cerveau est actuellement examiné pour une éventuelle maladie dégénérative qui provoque de violentes sautes d’humeur et d’autres troubles cognitifs chez certains athlètes et membres de l’armée.

Orange, Californie – 31 mars

Les enquêteurs se rassemblent à l’extérieur du bâtiment où la fusillade a eu lieu Crédit: AP

Le 31 mars, un homme armé a tué quatre personnes et en a gravement blessé une cinquième dans un immeuble de bureaux du sud de la Californie.

Il connaissait toutes les victimes.

Apparemment, avant d’ouvrir le feu, il a enchaîné les portes à deux entrées, ce qui a retardé l’entrée de la police.

Parmi les victimes, il y avait un garçon de 9 ans qui a été retrouvé bercé dans les bras d’une femme que l’on croyait être sa mère.

La femme était la seule survivante parmi les personnes abattues. Les autres tués étaient un homme et deux femmes.

Aminadab Gonzalez, 44 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtre, d’un chef de tentative de meurtre et de deux chefs de tentative de meurtre sur un policier

Boulder, Colorado – 22 mars

Le tournage a eu lieu dans une épicerie Crédits: Getty Images – Getty

Le 22 mars, un tireur dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado, a tué 10 personnes, dont un policier qui a été le premier à intervenir sur les lieux.

Le suspect a acheté une arme à feu dans un magasin d’armes à feu local après avoir passé une vérification des antécédents.

Les enquêteurs s’efforcent de déterminer le motif de la fusillade et les raisons pour lesquelles le suspect a choisi l’épicerie King Soopers.

Atlanta, Géorgie – 16 mars

Aromathérapie Spa est le troisième lieu de la fusillade du suspect Robert Aaron Long

Au total, huit personnes ont été tuées par un homme armé dans trois entreprises de massage de la région d’Atlanta.

Sept des tués étaient des femmes et six étaient d’origine asiatique.

La police a accusé un homme blanc de 21 ans des meurtres.

Il y avait un profond scepticisme quant à l’affirmation du tireur que son mobile était la dépendance au sexe.

Le public a réclamé des accusations de crimes haineux, en particulier parmi la communauté asiatique américaine, qui a fait face à un nombre croissant d’attaques depuis que la pandémie de coronavirus s’est installée.