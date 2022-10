La carte révèle les pires conseils de Grande-Bretagne où les plaintes concernant les écoles et le logement ont explosé – le vôtre figure-t-il sur la liste ?

De NOUVELLES données ont révélé les pires conseils du pays où les plaintes concernant tout, des écoles au logement, ont explosé.

Les données du Médiateur du gouvernement local révèlent les autorités locales avec la plus forte augmentation des plaintes depuis 2016.

Le conseil de Bournemouth, Christchurch et Poole a été classé comme le moins amélioré du pays

Le conseil de Haringey a enregistré le taux de plaintes le plus élevé au Royaume-Uni Crédit : Alamy

Le logement figurait en tête de liste des sujets de plainte fréquents Crédit : Alamy

Bournemouth, Christchurch et Poole Council dans le Dorset se sont classés au pire, avec une augmentation de 98,69% des plaintes au cours de cette période.

Il a été suivi de près par Nuneaton et Bedworth Borough Council dans le Warwickshire, qui a enregistré une augmentation de 73,91 %.

Le conseil d’arrondissement d’Erewash, le Derbyshire et le conseil de district de Lewes, East Sussex étaient à égalité en troisième position avec une augmentation de 66,67% chacun.

Le conseil d’arrondissement d’Allerdale, Cumbria, qui a enregistré une augmentation de 65,71 %, complète le top cinq.

Les autres dans le top dix comprenaient le Burnley Borough Council, Lancashire, et le Sevenoaks District Council, Kent.

Celles-ci contrastaient fortement avec le conseil le plus amélioré, le Wycombe District Council, Buckinghamshire, qui a enregistré une baisse de près de 80% des plaintes.

Pendant ce temps, le conseil le plus critiqué dans l’ensemble était le conseil de Haringey à Londres, avec 45,3 plaintes pour 10 000 habitants, dont 70% ont été confirmées.

D’un autre côté, l’autorité locale avec le taux de plaintes le plus bas était le conseil de Kingston Upon Hull, North Humberside avec seulement 2,6 plaintes pour 10 000 habitants et seulement 63% confirmées.

Une plainte confirmée signifie qu’elle a été traitée et qu’une résolution a été obtenue.

L’éducation et les services à l’enfance constituent la catégorie de plainte la plus fréquente, 23 % de plus que les services sociaux pour adultes et 37 % de plus que le logement.

Alors que la taxe d’habitation augmente en moyenne de 3,5 % cette année, les attentes des citoyens à l’égard des normes des conseils sont susceptibles d’augmenter également.

C’est l’une des raisons possibles du fait que, dans l’ensemble, les plaintes contre les conseils ont augmenté de 25 % en 2022 par rapport à l’année dernière.