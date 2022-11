La carte révèle la date exacte à laquelle la neige frappera le Royaume-Uni alors que le jet stream fait chuter les températures avec des conditions humides et venteuses

SNOW devrait frapper le Royaume-Uni dans à peine une SEMAINE alors qu’un courant-jet fait chuter les températures.

Une carte de prévision wxcharts montre les périodes hivernales tout au long de la semaine à venir, y compris la neige en Écosse et dans le nord-ouest les 18 et 19 novembre.

La neige devrait tomber dans le nord-ouest et certaines parties de l’Écosse Crédit : Alamy

Un fort courant-jet créera des conditions instables Crédit : Andrew Barr

Les prévisions prévoient que la neige frappera le Royaume-Uni le samedi 19 novembre avec la substance blanche représentée en violet 1 crédit

Selon le graphique, certaines parties du pays pourraient voir jusqu’à 2 cm de neige par heure le samedi 19 novembre.

Dans le même temps, une grande partie du reste du Royaume-Uni est préparée à de fortes pluies venant de l’Ouest.

Pendant ce temps, selon le Met Office, un fort courant-jet provoquera des conditions instables pendant une grande partie de la semaine prochaine après une brève période de sécheresse ce week-end.

La fin de cette semaine devrait être plus sèche et plus douce que les derniers jours.

Le météorologue du Met Office Alex Deakin, donnant ses prévisions sur dix jours à partir du 9 novembre, a déclaré que la haute pression maintiendrait les températures plus chaudes que ce à quoi on pourrait s’attendre à cette période de l’année et limiterait les pluies au nord-ouest.

Il a déclaré: “Pour beaucoup, la seconde moitié de la semaine semble beaucoup plus sèche que la première moitié de la semaine.

“Les vents qui viennent du sud-ouest [are] apportant de l’air doux ainsi que de fortes rafales, en particulier sur certaines parties du nord de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord.”

Le thème doux devrait se poursuivre pendant le week-end, cette zone de haute pression gardant le temps calme pour la majeure partie du pays.

Cependant, la semaine prochaine, l’air tropical sera balayé sur certaines parties des États-Unis et du Canada par la tempête tropicale Nicole.

Lorsque cela rencontrera l’air très froid du Midwest américain, cela conduira à un “courant-jet actif”, qui affectera la météo britannique.

Alex a poursuivi: “Un fort courant-jet conduit souvent à un thème instable, généralement humide et venteux avec des basses pressions approchant le Royaume-Uni.

“Ces basses pressions ont le potentiel de devenir assez volatiles, apportant un temps très venteux au Royaume-Uni tout au long de la semaine prochaine, il est donc important de se tenir au courant des prévisions au cours des prochains jours.”

De fortes pluies devraient balayer l’Atlantique et le Royaume-Uni à partir du mardi 15 novembre et se poursuivre avec peu de répit jusqu’au week-end prochain, selon les prévisions de wxcharts.

Les pluies les plus fortes devraient survenir le vendredi 18 novembre, avec tout sauf le nord-est de l’Écosse et certaines parties des Midlands touchées.

Il apportera également un temps humide et venteux vers l’ouest à travers l’Atlantique Crédit : LNP