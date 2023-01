La carte nazie qui fait affluer des chasseurs de trésors vers un village hollandais endormi

Le mystère a captivé les résidents locaux et a reçu une large attention dans les médias néerlandais et internationaux, mais sa principale question reste sans réponse : le butin est-il toujours là ?

Les rumeurs sur le trésor ont commencé à circuler parmi les soldats néerlandais stationnés en Allemagne en 1946, selon des documents des Archives nationales. Une institution gouvernementale d’après-guerre chargée de retrouver et de gérer les biens volés en a été informée en décembre 1946 et a ordonné des perquisitions officielles dans la région.

Sur son site Internet, la municipalité d’Ommeren a exhorté les chercheurs de fortune à rester à l’écart car creuser pour trouver le trésor n’est pas vraiment autorisé. Après la publication de la carte, la municipalité a reçu de nombreux messages de personnes prétendant connaître l’emplacement exact et proposant de le divulguer contre de l’argent, a déclaré Birgit van Aken-Quint, porte-parole de la municipalité. Depuis lors, la situation s’est calmée, a-t-elle dit, et environ cinq personnes ont demandé une autorisation formelle pour rechercher le trésor.

Après un quatrième et dernier essai, en août 1947, les autorités ont conclu que le trésor n’était probablement plus là, selon des documents.

La première recherche, en janvier 1947, fut un échec car le sol était gelé. La deuxième tentative quelques semaines plus tard n’a rien donné à cause d’un détecteur de métaux défectueux, selon des documents. Pour sa troisième recherche, à l’été 1947, l’agence a ramené Sonder, l’ancien soldat qui a dessiné la carte, aux Pays-Bas depuis l’Allemagne pour indiquer l’emplacement exact, selon des documents.

Elle a ajouté: “C’est beau qu’un morceau de papier jauni puisse évoquer de telles émotions.”

Il est possible que Sonder ait tout inventé, mais les responsables néerlandais chargés de la recherche pensaient que cela était peu probable, indiquent des documents. Une autre théorie est qu’un ou plusieurs des chercheurs du gouvernement l’avaient secrètement trouvé. Et encore un autre scénario – et ce que certains considèrent comme le plus probable – est que l’un des soldats nazis qui a caché le trésor est revenu et l’a déterré lui-même discrètement.

Aucun scénario n’a été prouvé et on ne sait pas si Sonder est toujours en vie.

Ce n’est pas la première fois que le village, particulièrement calme en hiver sans les cyclistes et les campeurs qui affluent dans la région en été, est le théâtre d’un buzz archéologique. En 2016, trois chercheurs ont trouvé un trésor de 31 pièces de monnaie romaines en or.

Tout le monde n’a pas rejoint l’excitation suscitée par le possible trésor nazi.