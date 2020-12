Les habitants de Sydney qui entrent et sortent de la ville pour le travail dépensent plus de 40 dollars par jour alors que les prix des péages deviennent incontrôlables.

Le ministre fantôme des Transports Chris Minns et le député travailliste de Macquarie Fields Anoulack Chanthivong ont pris les routes pour prouver que le trajet quotidien vers le CBD de Sydney est le plus cher au monde.

Le couple a commencé son voyage à Ingleburn, dans la banlieue sud-ouest, et a rapidement dépensé 4,80 $ sur la M5, avant d’ajouter 6,95 $ à la facture.

Ils ont ensuite rejoint le distributeur oriental pour les emmener dans le CBD, qui coûtait 8,08 $.

Sydney possède l’un des réseaux de péages les plus chers au monde. Sur la photo: prix actuels

Le trajet de 51,1 kilomètres dans la ville – qui a duré environ 45 minutes – a rapporté 19,88 $ aux deux députés.

Les deux hommes ont commencé la deuxième étape de leur voyage à Paddington, choisissant de sortir le Cross City Tunnel du CBD, qui coûte 5,90 $.

Ils ont ensuite traversé le centre-ouest et ont rejoint le M4 au coût de 8,20 $, avant d’être facturés 8,13 $ supplémentaires sur le M7.

Le voyage de retour a coûté 22,23 $, tandis que le voyage total était de 42,11 $.

Il y aurait des dizaines de milliers de conducteurs du sud-ouest de Sydney utilisant une variante du même itinéraire, payant environ 10 080 $ par an uniquement sur les péages routiers.

Sondage Pensez-vous que les péages sont devenus trop chers?

Les frais de péage varient selon la route, le type de véhicule et parfois selon l’heure de la journée.

Si les deux hommes étaient dans un camion, le trajet aurait coûté 112 $.

M. Chanthivong a déclaré que les deux hommes étaient allés chercher à montrer à quel point le gouvernement libéral était en train d’infliger une « douleur financière » aux résidents du sud-ouest de Sydney.

‘C’est beaucoup d’argent. Je veux dire, si vous le faisiez plusieurs fois par jour, cela vous ferait fauché, n’est-ce pas? il a dit.

M. Minns, qui est le membre de Kogarah, a déclaré au Daily Mail Australia qu’ils avaient pris le volant suite aux commentaires de sa communauté locale.

Les députés travaillistes Chris Minns (à droite) et Anoulack Chanthivong (à gauche) ont pris la route pour prouver que le trajet quotidien vers Harbour City est le plus cher au monde.

‘Nous avons été inondés dans mon électorat:’ ‘regardez, nous ne pouvons pas nous permettre les péages’ ‘.’ ‘

M. Minns a déclaré que les prix élevés étaient « sans aucun doute » pires pour les résidents de l’ouest de Sydney qui doivent voyager plus loin et vers l’est pour travailler.

«Cela semble être un accord tordu pour les habitants de l’ouest de Sydney», a-t-il déclaré.

‘Ils ne peuvent pas l’éviter [not using the tolls]».

Les données du recensement de la population et des logements de 2016 ont révélé que Ku-ring-gai, sur la rive nord supérieure de Sydney, était la zone de gouvernement local (LGA) la plus favorisée.

Le Bureau australien des statistiques a donné à la LGA un score de 1121, par rapport au score de 1000 pour l’ensemble de l’Australie.

En comparaison, Campbelltown avait un score de 950.

Des scores plus faibles sur les indices socio-économiques des zones indiquent un statut socio-économique moyen inférieur des résidents.

Sur la photo: le trafic s’accumule lorsqu’il est détourné des voies en direction sud du distributeur est à la suite d’un accident. Le distributeur de l’Est coûte 8,08 $

La vidéo intervient alors que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud fait avancer les plans pour une nouvelle route majeure reliant les plages du nord de Sydney à la rive nord inférieure en publiant une déclaration d’impact environnemental.

Au cours des trois prochains mois, les résidents de NSW seront en mesure de donner leur avis sur la déclaration d’impact de Beach Link décrivant les impacts économiques, sociaux et environnementaux du projet.

Le ministre de la Planification, Rob Stokes, devra ensuite signer la route, qui reliera Cammeray à Balgowlah.

S’il est approuvé, le projet Beaches Link comprendra des tunnels sous Middle Harbour, permettant aux navetteurs d’éviter les feux de circulation sur Military Road et la congestion sur le Spit Bridge et le Roseville Bridge.

Un trafic intense est vu dans le tunnel M5 en direction ouest près de Kingsgrove

Le Premier ministre Gladys Berejiklian a déclaré mercredi dans un communiqué que les gens pourraient gagner près d’une heure sur le trajet entre Dee Why et l’aéroport de Sydney.

Le ministre des Routes, Andrew Constance, a déclaré que le projet comprendrait également de nouvelles liaisons de transport public, comme des services de bus express vers North Sydney, Macquarie Park et St Leonards.

Le nouveau tunnel atteindra 108 mètres de profondeur et devrait être achevé vers la fin de 2027.

Les experts ont précédemment déclaré que Sydney possède le réseau de péage le plus cher et le plus étendu.

« En termes de kilomètres de péages dans la zone urbaine, Sydney a le plus au monde », a déclaré à ABC l’an dernier Chinh Ho, maître de conférences à l’Institute of Transport Logistics Studies de l’Université de Sydney.

«Nous avons un réseau coûteux de routes à péage.

Les Sydneysiders ont également tenté d’éviter de payer des péages en optant pour un trajet plus long.

Parramatta Road, qui s’étend de George Street dans la ville à l’ouest, peut être empruntée à la place de la M4, tandis que les conducteurs peuvent traverser le cœur du CBD plutôt que le métro dans le Cross City Tunnel.