La carte montre où les injections de perte de poids sont le plus souvent distribuées

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com









La demande de médicaments contre le diabète comme Ozempic et Wegovy a augmenté de 300 % depuis 2020, alors que de plus en plus de patients recherchent des médicaments pour perdre rapidement du poids.

Et même si les gens associent ces médicaments amaigrissants à succès à des célébrités qui vantent leurs bienfaits – notamment Oprah Winfrey, Sharon Osbourne, Amy Schumer et Tracy Morgan -, ce sont en réalité les Américains du Sud qui remplissent le plus d’ordonnances pour ces médicaments.

Parmi les 50 États et à Washington, DC, le taux de prescriptions pour la perte de poids était le plus élevé dans le Kentucky l’année dernière, avec 20,7 prescriptions délivrées pour 1 000 personnes.

Viennent ensuite la Virginie occidentale, avec un taux de 18,9 ordonnances délivrées pour 1 000 habitants. De manière peut-être assez surprenante, l’Alaska arrive en troisième position avec 17,5 pour 1 000.

Mississippi à 16,1 pour 1 000 ; et la Louisiane, avec 15,4 ordonnances délivrées pour 1 000 personnes, complète le top cinq.

Les États avec les taux d’ordonnances les plus bas étaient le Rhode Island avec 3,7 ordonnances délivrées pour 1 000 personnes, le Massachusetts avec 4,0 pour 1 000, le Wisconsin avec 4,3 pour 1 000 et Hawaï, également avec un taux de 4,3 ordonnances pour 1 000.

Les résultats sont basés sur les données de 1,9 milliard de réclamations auprès d’assureurs privés, Medicaid et Medicare, qui couvrent uniquement ces types de médicaments spécifiquement destinés au traitement du diabète.

Les allégations incluent des ordonnances pour Wegovy, qui est approuvé pour traiter l’obésité, Ozempic, qui n’est approuvé que pour traiter le diabète mais est prescrit hors AMM pour perdre du poids, Mounjaro, un médicament utilisé pour traiter le diabète et Zepbound, un médicament contre le diabète récemment approuvé pour le traitement du diabète. perte de poids.

Payer de sa poche ces médicaments peut coûter entre 900 et 1 300 dollars pour un approvisionnement d’un mois. Et les fabricants de médicaments ont récemment augmenté certains de ces prix.

Le fabricant d’Ozempic, Novo Nordisk, a augmenté le prix de 3,5 pour cent à près de 970 dollars par mois. Le fabricant de Mounjaro, Eli Lilly, a augmenté le coût de 4,5 pour cent à près de 1 070 dollars par mois.

Les données, issues de la base de données PurpleLab HealthNexus, regroupent les prescriptions pour le traitement du diabète et le traitement de perte de poids, il n’est donc pas possible de déterminer combien d’ordonnances ont été rédigées spécifiquement à des fins de perte de poids uniquement.

Cependant, le surpoids ou l’obésité constituent un facteur de risque majeur de diabète et il existe des chevauchements entre les États les plus obèses, les États présentant des taux de diabète élevés et les taux de prescriptions.

Les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que près de la moitié des Américains sont en surpoids ou obèses.

Le tableau ci-dessus montre la prévalence du diabète dans chaque État américain en 2021.

La carte ci-dessus montre le taux d’obésité par État américain en 2022.

En 2022, un nombre record de trois États avaient plus de 40 pour cent de leurs adultes classés comme obèses et 19 États avaient des taux supérieurs à 35 pour cent.

Les cinq États les plus obèses en 2022 – selon les dernières données disponibles – étaient la Virginie occidentale, la Louisiane, l’Oklahoma, le Mississippi et le Tennessee.

Le Mississippi et la Louisiane figuraient également parmi les cinq États ayant les taux les plus élevés de prescriptions pour le diabète et la perte de poids.

En 2021, selon les dernières données disponibles, certains des taux de diabète les plus élevés se trouvaient au Kentucky, en Virginie occidentale, au Mississippi et en Louisiane – tous des États ayant les taux de prescriptions de médicaments amaigrissants les plus élevés.

Les données ne précisent pas la durée pendant laquelle les patients prennent les médicaments, mais une étude récente analyse de Prime Therapeutics a découvert qu’environ les deux tiers des personnes qui prenaient ces médicaments les avaient arrêtés en un an.

Malgré leur popularité et leur efficacité, la prise de médicaments amaigrissants n’est pas sans effets secondaires graves.

Plusieurs patients ont déclaré à DailyMail.com que les médicaments avaient entraîné des complications médicales potentiellement mortelles, notamment une pancréatite, des occlusions intestinales et une paralysie de l’estomac.

Les personnes qui prennent ces médicaments signalent également des pensées suicidaires, dépressives et ont repris le poids perdu – et plus encore – après avoir arrêté de prendre leurs médicaments.