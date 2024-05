La carte montre où les candidats DA Schmidt et Vasquez ont obtenu les meilleurs résultats dans le comté de Multnomah

Les électeurs des quartiers intérieurs du nord-est et du sud-est de Portland ont opté pour le procureur sortant du comté de Multnomah, Mike Schmidt, tandis que son challenger Nathan Vasquez dominait dans les circonscriptions des zones ouest et est du comté.

Modèles de vote préliminaires au niveau des circonscriptions de mardi résultats montrer un profond soutien à Vasquez, un procureur de 47 ans en passe de renverser son patron, à Gresham et dans les communautés de l’est, ainsi que de l’autre côté de la rivière Willamette dans des zones telles que Bridlemile et Southwest Hills. Environ 35 % des bulletins de vote déposés dans tout le comté n’ont pas encore été comptabilisés.

Les rendements partiels montrent Vasquez en tête de 56% à 44%. L’Oregonian n’a pas encore annoncé la course car le comté a compilé les résultats de 127 000 bulletins de vote et 70 000 restent à compter.

ÉLECTIONS OREGON 2024 : Page de résultats en direct | Élection Page

Vasquez a déclaré qu’il n’avait pas déclaré la victoire « par respect pour le DA élu, par respect pour le poste et par respect pour la communauté ». Il a dit qu’il n’avait pas de nouvelles de Schmidt.

« Je suis très optimiste et j’ai bon espoir d’être élu », a-t-il déclaré.

Schmidt, élu pour la première fois en 2020 en tant que progressiste en matière de justice pénale, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lors de son événement de campagne mardi soir, Schmidt a remercié ses partisans « pour le soutien incroyable dont ils ont fait preuve dans cette campagne ».

John Horvick, vice-président senior de DHM Research, une société de sondage, a déclaré qu’il était convaincu que Vasquez gagnerait sur la base des résultats partiels.

Il a qualifié la répartition des électeurs dans tout le comté d’« histoire classique du comté de Portland/Multnomah, où l’Inner East Side est l’endroit le plus libéral et le plus progressiste, et puis il y a cette coalition des parties est et ouest » du comté, qui l’est moins.

Pour vaincre le fort soutien de Vasquez dans ces régions, Schmidt devait obtenir 60 à 65 % des voix dans les circonscriptions de l’Inner East Side – mais il n’a pas réussi à obtenir des résultats solides et constants dans toutes les circonscriptions qu’il a fini par remporter.

« Il y a cette dynamique qui se joue à Portland, où je pense probablement le plus bruyant, le plus politiquement actif, où vivent de nombreux leaders d’opinion, ne reflète pas la situation générale des électeurs de la communauté en termes de sécurité publique et criminalité, consommation de drogue, sans-abri », a déclaré Horvick.

Un sondage réalisé par la société Horvick pour le compte de The Oregonian/OregonLive a montré que Vasquez détenait un avantage significatif car la part importante des électeurs qui déclarent que la criminalité et la consommation de drogues sont les problèmes les plus urgents auxquels est confrontée la région de Portland le favorisait massivement.

La course a opposé Schmidt, qui défendait un programme orienté vers le changement, y compris des programmes visant à lutter contre les disparités raciales et ethniques dans le système judiciaire, à Vasquez, un membre du bureau qui a passé toute sa carrière en tant que procureur du comté de Multnomah.

Les campagnes sont devenues âpres – et coûteuses, chaque candidat récoltant plus d’un million de dollars.

— Noelle Crombie est une journaliste d’entreprise spécialisée dans le système judiciaire. Contactez-la au 503-276-7184 ; ncrombie@oregonian.

Notre journalisme a besoin de votre soutien. Abonnez-vous aujourd’hui à OregonLive.com.