Une carte démoralisante partagée en ligne a mis en évidence les crises consécutives qui ont frappé Sydney au cours des 12 derniers mois.

Un homme a publié lundi un graphique sur Reddit avec des cartes côte à côte comparant les emplacements des feux de brousse en décembre 2019 aux zones avec des alertes de santé de coronavirus dans la région un an plus tard.

Cela survient alors que Sydney se prépare à un verrouillage potentiel à Noël après qu’un nouveau cluster COVID-19, totalisant maintenant 83, a émergé dans les plages du nord.

Un homme a partagé un graphique (photo) avec des cartes côte à côte comparant les crises qui ont secoué la région de Sydney au cours des 12 derniers mois

La première image utilise des icônes de feu pour identifier la série d’incendies dévastateurs qui ont brûlé autour du bord de la ville et dans la banlieue ouest pendant la saison des feux de brousse d’horreur de l’année dernière.

La seconde montre des croix blanches marquant la liste des sites avec des alertes de santé de coronavirus actuelles après avoir été visités par des cas positifs, qui s’étendent des plages du nord jusqu’au Sutherland Shire.

Le diagramme étrange est devenu viral, accumulant plus de 1600 réactions, beaucoup spéculant sur le désastre qui pourrait l’attendre pendant 12 mois.

« Je n’ai pas hâte de décembre 2021 », a écrit une personne.

«Comme s’il allait y avoir un décembre 2021. Je suis sûr qu’un astéroïde ou des événements volcaniques cataclysmiques sont sur la table», a répondu un autre.

«Inondations l’année prochaine alors? quelqu’un d’autre a suggéré.

«Du bon côté, au moins, nous n’avons pas les deux», a déclaré un quatrième.

Trente-trois personnes sont mortes et un milliard d’animaux ont péri lors de l’horreur de la saison des feux de brousse 2019-2020 en Australie. Sur la photo: les pompiers luttant contre un incendie à la périphérie de Bargo le 21 décembre de l’année dernière

Les feux de brousse ont fait rage pendant des mois et ont incendié de vastes étendues de terres, détruisant plus de 2 000 maisons, tuant un milliard d’animaux et prenant la vie de 33 personnes.

Alors que le pays continuait de brûler jusqu’en janvier, une nouvelle menace s’est imposée, la pandémie de coronavirus atteignant son apogée sur les côtes australiennes à peine deux mois plus tard.

Une nouvelle urgence sanitaire a été déclarée dans la ville alors que les autorités sanitaires se battent pour contenir une épidémie, Gladys Berejiklian imposant dimanche des ordres de rester à la maison sur les plages du nord.

Les résidents du Grand Sydney ont été exhortés à éviter les voyages non essentiels, et le premier ministre a mis en place des restrictions plus strictes jusqu’à 23 h 59 mercredi.

Les rassemblements à domicile ont été limités à 10 visiteurs, la capacité des salles intérieures a été réduite à 300, avec une règle d’une personne par quatre mètres en place, et le chant et la danse interdits.

Les projets de Noël ont également été annulés pour des milliers de personnes de la Nouvelle-Galles du Sud après que chaque État et territoire se soit précipité ce week-end pour interdire à ceux du Grand Sydney et de la côte centrale de traverser leurs frontières.

Une nouvelle urgence sanitaire a été déclarée dans la ville alors que les autorités sanitaires se battent pour contenir une épidémie. Sur la photo: des gens attendent en ligne pour un test COVID-19 à l’hôpital Mona Vale vendredi

À partir de lundi, ils devront subir 14 jours de quarantaine hôtelière dans la plupart des États, ou de quarantaine à domicile en Australie-Méridionale et l’ACT.

Seuls ceux du Grand Sydney devront être mis en quarantaine pendant deux semaines à leur arrivée en Tasmanie.

Alors que les plages du nord de Sydney restent le centre du cluster, les patients infectés se sont rendus dans de nombreux endroits dans le reste de la ville.

En dehors de l’épicentre de l’épidémie, il y avait des avertissements pour des emplacements à Artarmon, Bondi Junction, Cronulla, Double Bay, Darling Point, Erskineville, Eveleigh, Homebush, Kirribilli, Lane Cove, Newtown, Peakhurst, Penrith, St Peters, Riverstone, Rosebury, Surry Hills , Terry Hills, Turramurra et Woolloomooloo.

Les autorités sanitaires évalueront les résultats des dernières restrictions et annonceront mercredi si elles seront levées ou prolongées pendant la période des fêtes.