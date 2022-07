La carte montre à quelle vitesse la variole du singe s’est propagée aux États-Unis lors de la plus grande épidémie jamais enregistrée au-delà de l’Afrique

Les cas de monkeypox aux États-Unis sont indiqués sur une carte. CDC/Tien Le/Initié

Chaque État américain disposant de données signale désormais au moins un cas de monkeypox, selon le CDC.

La maladie a toujours été confinée à l’Afrique et ne s’est jamais propagée ailleurs à grande échelle.

La maladie ne cause pas beaucoup de décès, mais les symptômes peuvent être extrêmement douloureux.

Monkeypox s’est propagé rapidement à travers les États-Unis, touchant tous les États qui rapportent des données.

Dès vendredi, le CDC a enregistré 2 891 cas de monkeypox aux États-Unis. Deux de ceux étaient parmi les enfants, a annoncé vendredi le CDC.

Voici les cinq États avec les cas les plus signalés au 22 juillet :

New York : 900.

Californie : 356.

Floride : 247.

Illinois : 238.

Géorgie : 211.

Il n’y a jamais eu d’épidémie mondiale de cette ampleur auparavant

Il s’agit de la plus grande épidémie de ce type signalée en dehors des pays africains. La deuxième plus grande épidémie a été signalée aux États-Unis en 2003, où elle a été limitée à 300 cas.

L’Organisation mondiale de la santé samedi a déclaré l’épidémie une urgence de santé publique de portée internationale. ce qui signifie qu’il s’agit d’un “événement extraordinaire” qui nécessite une réponse mondiale rapide.

Plus de 16 000 cas ont été signalés dans 74 pays en un peu plus de deux mois. Parmi ceux-ci, 68 “n’ont jamais signalé la variole du singe”, D’après le CDC.

Les cas de monkeypox signalés dans le monde sont présentés dans un graphique. Notre monde en données

Le nombre réel de cas est beaucoup plus important que ne le montrent les données, a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, le 6 juillet, citant des volumes limités de tests.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ont été touchés de manière disproportionnée par la maladie. Une vaste étude de plus de 500 cas de monkeypox diagnostiqués à travers le monde a révélé qu’environ 98% des cas concernaient des HSH.

Les agences de santé publique ont toutefois souligné que l’orientation sexuelle n’avait aucune influence sur la propagation de la maladie.

Cette carte montre les cas signalés de monkeypox lors de l’épidémie de 2022. Cercles bleus : pays qui ont signalé le monkeypox dans le passé, cercles orange : pays qui n’ont pas signalé le monkeypox dans le passé. CDC

Pas très mortel, mais très douloureux

Les infections dans cette épidémie ne se sont pas avérées particulièrement mortelles – cinq décès ont été signalés jusqu’à présent, dont aucun aux États-Unis.

On pense que les symptômes disparaissent d’eux-mêmes quelques jours après avoir contracté le virus.

Mais les gens ont signalé que les symptômes peuvent être extrêmement douloureuxl. Plusieurs ont dû être hospitalisés pour gérer la douleur.

Les symptômes du monkeypox comprennent une éruption cutanée, de la fièvre et des maux de dos. Les premiers symptômes comprennent des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de l’épuisement.

Historiquement, l’éruption a eu tendance à éclater sur les mains et les pieds, mais cette épidémie se distingue par des lésions autour de l’anus et des zones génitales, qui peuvent facilement être confondues avec une maladie sexuellement transmissible, la grande étude sur cette épidémie a trouvé.

La maladie est très contagieuse et peut être transmise par contact direct avec les lésions et les draps et surfaces. Le contact face à face peut également propager la maladie, car les particules virales peuvent voyager dans de grosses gouttelettes telles que celles émises lors d’un éternuement.

Il n’existe aucun traitement contre la variole du singe. Un vaccin contre la variole, cependant, peut offrir une certaine protection contre les infections.

